Gavi: una hora para la ilusión

Hansi Flick alineó un once de máximas garantías para ganar al RCD Espanyol y aprovechar el tropiezo del Real Madrid ante el Girona para aventajar en nueve puntos a su rival por el título de Liga. No se podía fallar y el técnico alemán aparcó la 'operación remontada' ante el Atlético. No tocaba pensar en la Champions. Y pocos futbolistas mejores que Gavi para imprimir el carácter que el equipo necesitaba para llevarse el derbi.

El de Los Palacios y Villafranca dio un nuevo paso en su paulatino regreso a los terrenos de juego tras la lesión de rodilla sufrida a principios de temporada. Tras dos 'ratos' contra Sevilla y Atlético de Madrid en Liga, el miércoles el andaluz ya disputó toda la segunda mitad contra los colchoneros, en un contexto de máxima exigencia al estar el Barça en inferioridad numérica y estar por detrás en el marcador.

Ante el Espanyol, Gavi fue titular por primera vez este curso. Flick lo situó de inicio en el extremo izquierdo: partió en la banda, pero su naturaleza de centrocampista lo llevó a zonas interiores para asociarse con el resto de la sala de máquinas culés y liberar el carril zurdo a Alejandro Balde. Con la lesión de Raphinha, el '6' demostró que está perfectamente capacitado para jugar en esta demarcación.

Intensidad máxima y aportación decisiva

Solo habían pasado cuatro minutos de juego cuando Gavi desvió el esférico en una buena presión del Barça y celebró su acción espoleando los 60.736 espectadores que llenaron el Spotify Camp Nou. Los aficionados culés reaccionaron con una sonora ovación. Ya lo dijo Joao Cancelo: es "el alma del equipo". Y del club.

Amonestado por un pequeño rifirrafe típico de derbi con Omar, fue decisivo en un momento muy importante del partido. Ganó un balón dividido con la cabeza que habilitó a Lamine Yamal en la jugada que acabó con el segundo tanto local de la tarde tras una genial asistencia del genio de Rocafonda a Ferran Torres.

Con la máxima intensidad que siempre le ha caracterizado y una capacidad innata para leer los pases rivales y recuperar balones, el palaciego demostró, tal como avanzó Flick en la previa del encuentro, que está "a otro nivel respecto a la lesión" y que puede ser importante en el tramo trascendental de la campaña empezando por el partido a vida o muerte del próximo martes en el Riyadh Air Metropolitano.

Estuvo 64 minutos sobre el terreno de juego, prácticamente la mitad del tiempo que había acumulado hasta el derbi (131' en cinco partidos) y al ser sustituido por Rashford fue nuevamente ovacionado por el Spotify Camp Nou. Fue una hora para la ilusión de Gavi, que acabó con 53 intervenciones, 40/41 en los pases, tres recuperaciones, tres contribuciones defensivas, 8 duelos ganados y cinco faltas provocadas.