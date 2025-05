Gavi: "Mucha gente no sabe de dónde vengo, esta lesión es muy jodida"

Jugando como centrocampista junto a Pedri, Gavi tuvo un papel destacado en la última victoria del Barça para despedir la temporada, nada más y nada menos que con un 0-3 en San Mamés ante el Athletic. Jugó con soltura y se le vio muy fresco y activo, demostrando que ha terminado este curso a gran nivel y que puede ser importante en el siguiente.

Tras el partido, Gavi se mostró feliz con el resultado y las sensaciones que dejó el equipo en San Mamés: “Trabajamos para que la afición esté contenta con nosotros. Hemos demostrado ese carácter y esa personalidad. Hay que ganar siempre y lo hemos hecho en un campo muy complicado”.

Además, el centrocampista blaugrana quiso resaltar el proceso que ha tenido que pasar tras la lesión y las dificultades que ha superado: “Siempre que he salido he cumplido con creces. Mucha gente no sabe de dónde vengo, pero eso ya queda atrás. Esta lesión es muy jodida. He sido muy importante en los tres títulos de esta temporada y con esto me quedo. El año pasado no se ganó ningún título”.

“Todo el mundo sabe que Pedri es importante en el equipo. Cada uno tiene su rol, pero lo que hace Pedri por nosotros es especial. Y yo creo que todo el mundo lo sabe”, explicó sobre su compañero en la medular, con el que firmó una gran actuación ante el Athletic.

Además, también valoró la posibilidad de recibir la convocatoria de Luis de la Fuente para la selección española: “Si me llama, pues me llama. Y si no, pues vacaciones y a descansar para la temporada que viene ganar el máximo de trofeos con el Barça, que eso es lo importante”.

A lo largo del curso, Gavi ha jugado un total de 42 partidos, 20 de ellos como titular y 22 saliendo desde el banquillo, sumando un total de 1654 minutos, marcando 3 goles y repartiendo dos asistencias.