Gavi: "Mucha gente cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea"

Gavi ofreció su primera rueda de prensa desde es futbolista del primer equipo del Barça. Sí había realizado entrevistas y atendido a los medios en zona mixta, pero nunca antes se había sentado en la sala de prensa para valorar la previa de un partido. Su estreno no pudo ser más fructífico porque el canterano ha crecido muchísimo en todos los sentidos.

Uno de los temas que trató en mayor profundidad es su relación con Flick: "Hansi y yo estamos muy contectados, nos entendemos muy bien, entiende que vengo de una grave lesión y al final cuesta, venir de un año parado cuesta, pero para mí mi temporada está siendo espectacular para venir de donde vengo y Hansi confía mucho en mí. Estoy tranquilo y muy feliz de tenerlo como entrenador".

Siguió hablando del técnico: "Hansi me está ayudando en muchos conceptos de fútbol, pero también en mi lado más humano porque siempre desde pequeño siempre he sido titular y he jugado todos los partidos y esta temporada no está siendo así. Esto es fútbol y tengo que entender en mi cabeza que no siempre puedo ser titular. Estoy contento con ello, somos personas y hay que entenderlo. Flick a nivel humano como entrenador es espectacular y estamos felices de tenerlo de entrenador".

Y eso que esta temporada no está jugando tanto como venía haciéndolo antes de la lesión: "Es verdad que estoy teniendo no un papel tan importante como en otras, pero es la verdad, vengo de una larga lesión y ya sabía que no iba a estar como antes de la lesión al volver. Si me hubieras dicho que haría esta temporada tras la lesión, lo habría firmado".

Gavi, en rueda de prensa / VALENTÍ ENRICH

Sobre el encuentro ante el Dortmund comentó que llega "con muchas ganas, al final como has dicho es la primera vez que juego los cuartos de final de la Champions y tanto yo como el equipo estamos con muchas ganas de que empiece ya y lograr una victoria". Además, le da igual dónde jugar: "Estoy jugando en varias posiciones del centro del campo y es algo bueno que tengo, que puedo jugar en cualquiera de ellas y cumplir. El míster sí me está viendo más de mediapunta, pero sabe que puedo jugar de doble pivote o de seis. Estoy intentando mejorar en todas ellas, en cuantas más juegue mejor porque me va a venir bien".

Gavi, en la rueda de prensa previa al Barça-Dortmund / Valentí Enrich

El centrocampista dio una exhibición de madurez y, sobre todo, de personalidad, pero también de bonhomía porque desprende pureza por todos los poros. Gavi es un grande y lo demuestra dentro y fuera de los terrenos de juego. Y no tuvo reparos en reivindicarse ante los que le han encasillado como un futbolista intenso y con carácter, pero sin la calidad de otros jugadores forjados en La Masia. “Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea. Es verdad. Es entendible, así es el fútbol, cada uno piensa lo que quiere y está bien”.

No son invencibles

Eso sí, Gavi no quiere que nadie piense que todo está hecho porque falta muchísimo y aunque se puede soñar, también hay que mantener los pies en el suelo: "Estamos haciendo una temporada espectacular, pero no nos sentimos invencibles. Es fútbol y no siempre vas a ganar. Hay que ir con humildad cada partido y sabiendo de dónde venimos. Queremos ganar los máximos títulos posibles y hay que ir partido a partido".

"Obviamente la afición tiene que estar ilusionada, pero hay que mantener los pies en el suelo. De momento, jugar el partido de mañana contra el Borussia. Trabajamos para la afición esté feliz y ganar el máximo de títulos posible", acabó sobre el tema. De hecho, el también sueña: "Uno cuando está en La Masia siempre sueña con ganar el triplete o el Sextete con el Barça. Todo joven de La Masia sueña con ello, este club para mí es el mejor y eso intetaremos".

Retirada en el Barça

Por eso prefiere no hablar de quién es favorito: "Tenemos que ir partido a partido, estamos haciendo una temporada muy buena y la gente puede ponernos de favoritos o no, me da igual, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, que ahora es ganar al Borussia". "Yo estoy en los dos grupos, los que sueñan y los que quieren ir poco a poco. Hay jugadores que sueñan en grande y está bien, pero lo que creo es que hay que ganar el próximo partido, el más cercano".

Por último, no dudó a la hora de responder si le gustaría retirarse en el Barça: "Claro que me gustaría retirarme en el Barça, pero nunca se sabe. El fútbol es así, muchas lesiones y muchas cosas, pero si por mí fuera, lo firmo, me retiraría aquí en el Barça".