Gavi, al estilo Piqué: los cuatro dedos a la grada para animar la goleada contra el Espanyol

Un derbi sin polémica no es un derbi. Sea más caldeado o menos -el disputado en el Spotify Camp Nou distó de ser un partido bronco-, la rivalidad histórica entre FC Barcelona y Espanyol siempre termina saliendo a relucir en el momento más inesperado, como demostraron los minutos finales del partido de este sábado.

Todo se empezó a calentar a raíz del cuarto gol de los azulgranas, el protagonizado por Marcus Rashford tras una volea precisa. Gavi, que se encontraba entre los suplentes tras haber sido sustituido en la segunda mitad del encuentro, acudió rápido a la celebración con el resto de sus compañeros y aprovechó para saldar cuentas con la afición perica.

Gavi, al estilo Piqué

Y es que el canterano azulgrana tuvo sus momentos de tensión con Pere Milla y Omar El Hilali, entre otros. Entre tanta rivalidad, el momento de celebrar la goleada final liberó al centrocampista de Los Palacios, que tras abrazarse con sus compañeros se dirigió a la grada del Spotify Camp Nou enseñando los cuatro dedos de su mano derecha.

Gavi animó la celebración del Barça contra el Espanyol / Valentí Enrich

Al más puro estilo Gerard Piqué, como cuando el defensa enseñó la famosa 'manita' tras golear por 5-0 al Real Madrid en 2010, el canterano hizo un amago de animar a la afición azulgrana a replicar su gesto, algo simbólico que tiene enorme significado entre la parroquia blaugrana. Su acción tuvo sus consecuencias minutos después, pues tras el pitido final, Gavi arremetió contra Pere Milla hasta que Xavi Espart y Rubén Sánchez aparecieron para separarlos.

Gavi animó la celebración del Barça contra el Espanyol / Valentí Enrich

El canterano azulgrana protagonizó prácticamente una hora de juego para la ilusión del barcelonista. Su entrada en el equipo tras la lesión de larga duración está siendo gradual, pero el centrocampista va poco a poco cogiendo ritmo hasta volver a ser aquel jugador que enamoró al Spotify Camp Nou hace años. Su peso en el equipo va en aumento y Hansi Flick tiene en gran estima a su pupilo, con quien ha desarrollado una conexión especial más allá de la relación entrenador-jugador.