Gavi se emociona recordando su convocatoria con España para el Mundial: "No lo quería ver"

Jugar esta Copa del Mundo es un regalo increíble para Pablo Páez Gavira. Tras sufrir un 'via crucis' por dos operaciones de rodilla, el andaluz escuchó su nombre mientras estaba ejercitándose en el gimnasio de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Junto a Lamine Yamal, Héctor Fort y los fisioterapeutas del Barça, el centrocampista gritó con una alegría desmedida la convocatoria para el Mundial por parte de Luis de la Fuente.

Gavi lució el brazalete de capitán durante 15 minutos en la segunda parte / RFEF

El barcelonista volvió a enfundarse ante Irak la camiseta del combinado nacional justo un año después. Su última participación tuvo lugar el 5 de junio de 2025 en las semifinales de la Nations League contra Francia. En ese encuentro, el andaluz entró al terreno de juego en el 90' y tan solo jugó los cinco minutos de añadido. También estuvo presente en el banquillo en la final ante Portugal, en la que España cayó en los penaltis, aunque no disputó ningún minuto.

Además, lució el brazalete de capitán en la segunda parte por primera vez en su carrera. Un gesto que exterioriza su relevancia dentro del vestuario de la 'Roja', donde es uno de los futbolistas más queridos por sus compañeros.

Debilidad de De la Fuente

Luis de la Fuente no dudó en incluirlo en la lista de 26. "Siento un afecto especial por él, maravilloso, se hace querer por todos, los jugadores y la delegación entera, fue emocionante verle disfrutar y lo feliz que estaba. Se lo ha ganado. Es un ejemplo de superación, después de dos gravísimas lesiones, trabajar y competir al nivel que lo está haciendo, que es altísimo en su club", explicó el seleccionador en una entrevista exclusiva para SPORT.

La RFEF ha colgado un vídeo en el que se ve a Gavi mirando su propia reacción cuando supo que iba al Mundial. "La verdad que estaba bastante nervioso, no quería ver la convocatoria. Lamine me dijo que la viese con él ahí y la vimos juntos con los fisios y cuando escuché mi nombre fue un subidón de felicidad. Representar a España en el Mundial es de lo más grande que hay. Ir a mi segundo Mundial es un orgullo".

"Después de la operación me dijo el doctor que iba a estar cuatro o cinco meses. Hasta el doctor tuvo que salir porque iba a explotar. El fútbol es lo mejor que hay, pero sé que hay lesiones que pueden acabar con tu carrera fácilmente. Siempre he tenido esa ambición en mi cabeza. Tenía claro que si volvía muy bien de la lesión y daba el nivel que he dado en los partidos importantes estaba seguro que iba a venir".