Gavi: "Dro es mi protegido"

Gavi fue uno de los protagonistas del último partido ante el FC Seoul. Marcó un gol y estuvo muy activo en el segundo tiempo jugando con el brazalete de capitán. El jugador concedió una interesante entrevista al diario AS en la que habla de nombres propios y muestra su ambición en una temporada en la que tocará de nuevo luchar contra el Real Madrid.

El andaluz es un emblema de la Masia y en el momento de decantarse por uno de los jóvenes lo tuvo claro: "Ojalá suba Dro. Es un talento y una persona increíble. Muy buen chico. Yo le aconsejo mucho porque al final es mi protegido ahí. Siempre intento ayudarlo en todo y espero que siga así, con la mentalidad que tiene y que lo dé todo en los entrenamientos. Es importante porque el míster lo ve y después decide. Si sigue así, le irá todo bien".

Dro marcó su primer gol con el Barça en Kobe / Valentí Enrich

Gavi llega de una temporada un tanto difícil al salir de su grave lesión en la rodilla y, pese a no ser titular indiscutible, solo tiene palabras de elogio hacia Hansi Flick: "Siempre ha confiado en mí y me ha apoyado después de la lesión. Se preocupa por mí y siempre quiere saber si estoy bien. Yo me quedo con eso, que esté feliz conmigo. La función que tendrá yo la decidirá él, pero estoy muy contento con él. Ojalá siga muchos años más porque todos estamos muy contentos con él. Y esto hace que el equipo dé un plus más jugando. Todos confiamos en el míster".

Real Madrid

La confianza de Gavi se extiende al equipo y a las opciones de luchar contra el Real Madrid. Del equipo blanco entiende que con los precedentes del año anterior "claro que se han preocupado. Fueron cuatro de cuatro y eso nunca había pasado en la historia. Y es lógico que estén preocupados. Al final, la temporada pasada estuvimos espectaculares y ellos no ganaron nada. Este año se han reforzado con muy buenos jugadores, la verdad, pero ya se verá lo que harán esta temporada. Tienen un gran equipo pero nosotros debemos ser nosotros y ya está".

En cuanto al Balón de Oro no tuvo dudas de los méritos de Lamine Yamal. "Ojalá lo gane. Si no lo hace este año, tiene 18 años y es aún muy joven. Estar ahí entre los favoritos ya es algo único. Soy feliz por lo que está haciendo con nosotros".

"Rashford es impresionante"

Lamine se quedó sin el fichaje de su amigo Nico Williams, algo que Gavi relativizó recordando la llegada de un futbolista de la talla de Marcus Rashford. "Todo el mundo sabe que Nico es muy buen jugador. En la selección lo ha demostrado siempre. Estoy contento con la llegada de Marcus porque es un jugador impresionante. Estamos muy contentos con su fichaje", apuntó.

Gavi ha conectado muy bien con Marcus Rashford / Valentí Enrich

En cuanto a la opción de optar a entrar en el equipo de capitanes, Gavi mostró su ilusión, aunque también respeto por los que ahora comandan el vestuario: "Yo siempre he soñado con poder llevar el brazalete del Barcelona. Es un orgullo para mí y me siento muy motivado cada vez que lo llevo. Me inspira más. Si al final esta temporada no soy de los capitanes es normal. Aunque lleve muchos años en el primer equipo, soy joven y todavía tengo que aprender de los veteranos. Ya llegará cuando toque".

Gavi es puro barcelonismo, el corazón del equipo y con su clase, esta temporada tendrá un papel trascendental tanto en el Barça como con la Roja en el Mundial del 2026.