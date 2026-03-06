Gavi dispara el optimismo de Flick

Cuenta atrás definitiva para que Gavi protagonice otro de esos regresos esperados. Cinco meses después, y algún día de añadido, desde que se sometió a una artroscopia para solucionar sus problemas en el menisco externo de la rodilla derecha, Flick dio el visto bueno para que uno de sus centrocampistas preferidos regrese a la dinámica de las convocatorias. Gavi aún no está para disputar minutos de alta competición en Bilbao y Newcastle, pero su vuelta a los terrenos de juego es inminente.

Con Gavi a disposición de Flick, el abanico de posibilidades para la plantilla azulgrana se multiplica de forma espectacular. El alemán sabe que con la incorporación del centrocampista, el equipo gana un efectivo de auténtico lujo en un centro del campo muy castigado estos meses por culpa de los problemas físicos. Frenkie estará KO varias semanas, Pedri permanece entre algodones tras el último percance muscular mientras Marc Bernal acelera a ritmo trepidante la asimilación de minutos tras sus últimas exhibiciones.

Gavi es uno de esos futbolistas diferentes, distintos, de los que pueden sorprender en todo momento. Basta con ver la reacción de la grada cada vez que entra acción para comprender que es uno de esos jugadores capaz de todo. Tanto da si debe ofrecerse como el primero de la lista para presionar y morder en busca de la recuperación o si debe replegar metros como el que más para ayudar al pivote de turno en la salida del balón. No importa, Gavi está para crear, destruir, pisar el área rival y animar en todo momento si surge algún atisbo de desfallecimiento. Justo lo que le pide Flick.

Puesta a punto

Ya hace varias semanas que el club permitió ver imágenes de Gavi pisando el césped. Desde ese momento, su incorporación a la dinámica de trabajo de la plantilla se ha acelerado. Tal y como reconoció Flick, el jugador está casi a punto para reaparecer y acumular minutos de competición en el momento clave de la temporada.

LaLiga entra en su fase 'más caliente' y la Champions ya no da tregua con la llegada de los octavos. Por si fuera poco, el parón internacional llega en el momento en que los seccionadores ajustan la lista final pensando en la cita mundialista del verano. De todo, menos semana de transición.

Gavi ya está bien, casi al 100%, y solo le falta un punto final que debe llegar con la alta competición. Es el momento idóneo: el calendario aprieta más que nunca, la plantilla apenas si tiene un momento de respiro y Flick anhela el retorno de uno de sus jugadores preferidos. El primer paso ya está dado: de vuelta con el equipo y rumbo a La Catedral y Saint James Park.