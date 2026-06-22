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Gavi desvela su rutina alimentaria: "Me gusta mucho la fruta, y mi favorita es el melocotón… y antes de los partidos, un buen plato de pasta"
Gavi emerge como el motor emocional y competitivo de una España que mezcla juventud, carácter y ambición en su camino hacia el Mundial 2026
Si hay un futbolista que encarna la identidad dual de la nueva España, la garra de siempre y el descaro de ahora, ese es Gavi.
Convertido en un símbolo de resiliencia tras un par de temporadas marcadas por las lesiones, el centrocampista se ha consolidado como pieza clave tanto para Luis de la Fuente como para Hansi Flick en el FC Barcelona. Su presencia, afirma el propio seleccionador, eleva el nivel competitivo de la campeona de Europa en este Mundial 2026.
Un equipo unido y con ambición
Gavi describe a la selección como un grupo sólido, cohesionado y preparado para competir al máximo nivel. "Nos veo bien", asegura, recordando que España llega como vigente campeona continental.
Aunque reconoce el potencial de selecciones como Portugal, insiste en que el equipo tiene la mentalidad adecuada y una base de jugadores que se entienden a la perfección, especialmente gracias al bloque del Barça.
Lesiones, aprendizaje y madurez
El jugador admite que la temporada ha sido complicada, pero también transformadora.
Llega al Mundial en un gran momento físico y mental, reforzado por la confianza del seleccionador y por la sensación de volver a sentirse importante. Su capacidad para rehacerse, afirma, es ahora una de sus mayores fortalezas.
Lamine Yamal, el talento que deslumbra
Sobre Lamine Yamal, Gavi no duda: "Es muy bueno, el mejor para mí". Destaca que el joven extremo es diferencial en cada entrenamiento y que su irrupción ha elevado el nivel competitivo del grupo.
La convivencia en la concentración, entre películas, series, partidas a la Play y billar, refuerza un ambiente que él considera esencial para competir.
El gimnasio, la fuerza y la evolución física
Aunque siempre ha preferido el campo al gimnasio, Gavi explica que en los últimos años ha aprendido la importancia del trabajo de fuerza, especialmente tras las lesiones.
Sigue rutinas diarias de activación y fortalecimiento que le permiten sentirse mejor y rendir más. No se obsesiona con ganar músculo: su genética y el trabajo del club hacen el resto.
Nutrición y hábitos
En cuanto a la alimentación, Gavi lo tiene claro: come sano y variado, pero tiene dos debilidades. Aquí aparece la cita textual completa que da título a la noticia: "Me gusta mucho la fruta, y mi favorita es el melocotón. Y antes de los partidos, me gusta comer un buen plato de pasta, un clásico."
También reconoce que cuida más su imagen que antes, consciente de que los futbolistas son referentes para muchos niños y niñas.
Gavi se ha consolidado como uno de los símbolos de esta España: joven, intensa, talentosa y emocionalmente fuerte. Su madurez, su compromiso y su conexión con el grupo lo convierten en un pilar para un Mundial que puede marcar una nueva era.
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