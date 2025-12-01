Gavi se deja ver en el último entrenamiento

El Barça completó su último entrenamiento antes de recibir este martes al Atlético de Madrid en el Camp Nou. La sesión dejó una sorpresa: la presencia de Gavi sobre el césped unos instantes, aunque aún sin participar en el trabajo grupal.

El centrocampista de Los Palacios, que se recupera de la lesión en el menisco interno por la que fue intervenido mediante una artroscopia el pasado mes de septiembre, quiso acercarse unos minutos al entrenamiento. Lo hizo ya sin muletas, una señal positiva dentro de un proceso de recuperación que avanza según lo previsto.

A Gavi se le suturó el menisco con el objetivo de preservarlo, un procedimiento que alarga los plazos pero garantiza una mayor protección a largo plazo. Los servicios médicos del club estiman un tiempo de baja total de entre cuatro y cinco meses, por lo que su regreso a la competición no se espera hasta finales de febrero o, más probablemente, comienzos de marzo.

Pendientes de su rodilla

Mientras tanto, el futbolista seguirá con su plan de rehabilitación individualizado, pendiente de cómo evolucione su rodilla en las próximas semanas. Hace meses que Flick no puede contar con uno de sus mediocampistas favoritos.

Es la segunda lesión importante de rodilla que sufre un Gavi que espera ser protagonista esta temporada. Antes del percance de la rodilla estaba siendo un comodín parfa Flick, que cada vez lo estaba usando más en la base del mediocampo. Una posición a la que cada vez estaba más habituado y se había convertido en la gran alternativa a De Jong en la posición de mediocentro.