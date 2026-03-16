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Gavi: "Le dedico mi vuelta al Barça a mi abuela, que murió hace unos días"

El futbolista volvió al Spotify Camp Nou tras 204 días de ausencia

"Gavi, Gavi...": La enorme y emotiva ovación de un emocionado Camp Nou al regreso del '6'

"Gavi, Gavi...": La enorme y emotiva ovación de un emocionado Camp Nou al regreso del '6'

Xavi Espinosa

Andrea Riera

Andrea Riera

Tras 204 días de ausencia, Gavi volvió al Spotify Camp Nou y fue recibido por una ovación estratosférica de la afición del FC Barcelona en la recta final del partido frente al Sevilla FC.

Su entrada en el minuto 82, sustituyendo a Raphinha, coincidió con un momento de fiesta para el barcelonismo, que también celebraba la victoria del equipo y el estreno del Gol Nord, con el aforo elevado a 62.000 espectadores.

La vuelta del centrocampista llega tras una larga recuperación de una artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha, realizada en septiembre de 2025, y después de superar una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo alejado del campo casi un año antes.

Araujo, Pedri y Lamine visitaron a Gavi en el hospital

Araujo, Pedri y Lamine visitaron a Gavi en el hospital / @pablogavi

"Ha sido muy duro, si te soy sincero ha sido mucho más duro que la otra vez. Lo he pasado bastante mal. Ha sido un proceso más doloroso y me ha costado más el día a día", confesó el jugador a los medios tras el final del partido.

En el encuentro, el Barça se mostró contundente ante el Sevilla y Gavi no defraudó, demostrando que su manera de competir sigue intacta. El jugador lo dejó claro: "Yo siempre voy a ser igual. Soy así desde que nací. Es mi manera de competir. Siempre lo di todo por este club y así lo voy a seguir toda mi vida".

Su regreso al césped fue también un momento de gran carga emocional, ya que el futbolista andaluz dedicó su retorno a su abuela, recientemente fallecida: "Le dedico mi vuelta al Barça a mi abuela, que murió hace algunos días y le debo mi vida. He tenido mucha suerte de tenerla y sé que me estará viendo y me protegerá siempre".

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Más allá del resultado del encuentro, Gavi expresó la felicidad de reencontrarse con su equipo y con la afición: "La sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la afición y con todos mis compañeros, es única y estoy muy feliz".

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