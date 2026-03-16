FC BARCELONA
Gavi: "Le dedico mi vuelta al Barça a mi abuela, que murió hace unos días"
El futbolista volvió al Spotify Camp Nou tras 204 días de ausencia
Tras 204 días de ausencia, Gavi volvió al Spotify Camp Nou y fue recibido por una ovación estratosférica de la afición del FC Barcelona en la recta final del partido frente al Sevilla FC.
Su entrada en el minuto 82, sustituyendo a Raphinha, coincidió con un momento de fiesta para el barcelonismo, que también celebraba la victoria del equipo y el estreno del Gol Nord, con el aforo elevado a 62.000 espectadores.
La vuelta del centrocampista llega tras una larga recuperación de una artroscopia en el menisco interno de la rodilla derecha, realizada en septiembre de 2025, y después de superar una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo alejado del campo casi un año antes.
"Ha sido muy duro, si te soy sincero ha sido mucho más duro que la otra vez. Lo he pasado bastante mal. Ha sido un proceso más doloroso y me ha costado más el día a día", confesó el jugador a los medios tras el final del partido.
En el encuentro, el Barça se mostró contundente ante el Sevilla y Gavi no defraudó, demostrando que su manera de competir sigue intacta. El jugador lo dejó claro: "Yo siempre voy a ser igual. Soy así desde que nací. Es mi manera de competir. Siempre lo di todo por este club y así lo voy a seguir toda mi vida".
Su regreso al césped fue también un momento de gran carga emocional, ya que el futbolista andaluz dedicó su retorno a su abuela, recientemente fallecida: "Le dedico mi vuelta al Barça a mi abuela, que murió hace algunos días y le debo mi vida. He tenido mucha suerte de tenerla y sé que me estará viendo y me protegerá siempre".
Más allá del resultado del encuentro, Gavi expresó la felicidad de reencontrarse con su equipo y con la afición: "La sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la afición y con todos mis compañeros, es única y estoy muy feliz".
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