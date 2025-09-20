Gavi, decisión inminente

Calma tensa en las oficinas del FC Barcelona. La situación de Gavi está a punto de resolverse y, según ha confirmado Hansi Flick en su última comparecencia ante los medios de comunicación, la decisión sobre si pasar finalmente por quirófano para tratar las molestias en el menisco de su rodilla derecha es inminente.

"Espero que veamos pronto de vuelta a Gavi, pero hay que tomar decisiones mañana o quizá el lunes. Hoy no es el momento de tomar la decisión, esperemos a inicios de la semana que viene y sabremos más", confirmó el técnico alemán al ser preguntado por los siguientes pasos a seguir con la recuperación del canterano.

Tras varias semanas de recuperación y de cumbres en la Ciutat Esportiva, tanto el propio jugador como su entorno y los servicios médicos del club están satisfechos con los resultados del tratamiento conservador, pero la tolerancia al dolor con una mayor carga de trabajo en ese menisco tocado marcará la resolución definitiva.

El centrocampista, que se perdió el partido de Liga ante el Valencia y el estreno europeo contra el Newcastle —además de quedar fuera de la lista de España para los dos primeros partidos de clasificación al Mundial de 2026—, tampoco estará disponible este domingo frente al Getafe y el paso por quirófano o no marcará los tempos finales sobre su regreso a la dinámica del equipo.

Semanas de incertidumbre

La preocupación fue mayúscula cuando saltaron las alarmas, y con razón: el golpe recibido frente al Rayo Vallecano había afectado la misma rodilla en la que sufrió la grave lesión de ligamentos que lo mantuvo once meses en el dique seco. El fantasma de un nuevo paso por el quirófano apareció enseguida, pero los doctores insistieron en que, pese a la sensibilidad de la zona, la situación no tenía nada que ver con la del curso pasado.

El propio Gavi estuvo presente en las reuniones clave junto a su padre y su agente, Iván de la Peña, junto a los servicios médicos del club. El mensaje que recibió fue claro: paciencia y prudencia, por lo que se optó por el tratamiento conservador que ha conseguido que el dolor ha ido disminuyendo. Esa evolución ha permitido aplazar hasta el momento una operación que solo se planteará como último recurso, como deja entrever Flick, si las molestias persisten al aumentar la carga de trabajo.

Personalidad única

El club valora muy positivamente la actitud del jugador. Fiel a su carácter competitivo, Gavi aprieta cada día en la rehabilitación con la misma intensidad que muestra en el campo. Quiere volver cuanto antes, aunque el plan de los médicos y el cuerpo técnico liderado por Hansi Flick es unánime como el alemán se ha cansado de repetir desde que llegó: cero riesgos.

Forzar sería un error y el camino marcado en las últimas semanas no ha sido otro que ir sumando trabajo para que la rodilla responda sin dolor. Si finalmente no es posible seguir por esta vía, la artroscopia es el camino para limpiar la zona y acabar de manera definitiva con las molestias.