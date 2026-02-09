Gavi da un paso decisivo en su recuperación

Gavi continúa avanzando según lo previsto en su proceso de recuperación. El mediocampista del FC Barcelona ha compartido en sus redes sociales unas imágenes en las que ya se le puede ver realizando trabajo de campo y tocando balón, una señal inequívoca de que su regreso a los terrenos de juego está cada vez más cerca. "Qué sensación entrenar con balón después de tanto tiempo", ha añadido el futbolista.

El propio futbolista ya había anunciado hace unas semanas que el objetivo era volver en el mes de febrero, y los plazos se están cumpliendo. En este sentido, Flick también ha remarcado públicamente que no se irá con prisas en la recuperación del jugador y que, en estas últimas semanas, Gavi está centrado en un trabajo específico para recuperar el tono muscular.

La idea del cuerpo técnico es que a finales de este mes pueda recibir el alta médica y comenzar a entrar de forma progresiva en la dinámica del grupo.

El centrocampista está mostrando su evolución paso a paso a través de las redes sociales. Hace apenas unos días, aparecía junto a Pedri durante una sesión de entrenamiento, una imagen que desató la ilusión entre el barcelonismo y reforzó el optimismo en torno a su regreso.

El proceso

Cabe recordar que Gavi sufrió a finales del mes de septiembre un pequeño desgarro en el menisco interno de la rodilla derecha.

Ante la lesión, los servicios médicos del club optaron por una solución conservadora, suturando el menisco a para evitar una intervención más agresiva y garantizar una mejor recuperación a largo plazo.