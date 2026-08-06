Así luce Gavi tras cumplir su promesa por ganar el Mundial

La promesa parecía quedar únicamente en manos de Marc Cucurella, quien se tatuó la cara de Luis de la Fuente tras conquistar el título mundial. Sin embargo, Gavi también ha querido demostrar que es "un hombre de palabra" y ha cumplido su particular reto: cambiar su look si España levantaba la Copa del Mundo.

El futbolista andaluz compartió en Instagram dos imágenes con el pelo completamente rosa, una transformación llamativa que lucirá durante los últimos días de vacaciones antes de regresar a la pretemporada del Barça.

El proceso del cambio

Su peluquero habitual difundió en redes sociales un vídeo del momento en que el jugador se sometió al teñido. En las imágenes se ve a Gavi sonriente mientras cumple la promesa que había hecho semanas atrás. "La palabra es la palabra, lo prometido es deuda", afirmó el estilista, reforzando el carácter simbólico del gesto.

El cambio de look coincide con una fecha especial: Gavi celebró este miércoles su 22º cumpleaños. El internacional español llega a esta etapa en uno de los mejores momentos de su carrera, totalmente recuperado de la lesión que lo apartó de los terrenos de juego gran parte de la pasada temporada y con el objetivo de consolidarse en el once inicial de Hansi Flick.

La nueva imagen del centrocampista ha generado una oleada de reacciones entre los seguidores culés, que ven en este gesto una muestra de compromiso, personalidad y cercanía.

El rosa de Gavi no solo simboliza una promesa cumplida, sino también el inicio de una etapa en la que busca reafirmarse como pieza clave del proyecto azulgrana.