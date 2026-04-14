Gavi y las cualidades que Manolo González pareció desconocer

Manolo González estaba muy enfadado por los errores que a su juicio sus futbolistas habían cometido en el Barça-Espanyol del Spotify Camp Nou. Entre otras declaraciones la más llamativa fue esta: "El primer gol viene de un córner que es una vergüenza y el segundo, Gavi nos gana un duelo de cabeza. Es para cagarse".

El entrenador perico estaba indignado porque un jugador con pocos centímetros (1,73m.) se hubiera impuesto en una acción aérea. Si solo tuviéramos en cuenta la estatura sería lógico sorprenderse con Gavi y su duelo ganado pero lo cierto es que el interior formado en La Masia es un futbolista con muchos más recursos de lo que habitualmente se cree.

Gavi es un futbolista con un gran potencial en el juego aéreo / Valentí Enrich

Hace un año Gavi ya se refirió a los que le tienen conceptuado como un futbolista de carácter y con técnica limitada. El andaluz no se anduvo por las ramas: "Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea".

Gavi se refería a los que todavía creen que el de Los Palacios no es un futbolista con gran calidad para asociarse y encajar en el estilo Barça. Más allá de esto el tópico de que los futbolistas 'bajitos' no son capaces en el juego aéreo se rompe con Pablo Paéz Gavira.

"Gavi nunca tiene miedo y es agresivo, por eso se impone en el juego aéreo"

Gavi siempre ha destacado por ser un centrocampista total y entre sus cualidades menos conocidas está el hecho de saber imponerse en balones aéreos.

SPORT ha contactado con dos de sus entrenadores en la cantera y ambos han explicado a este diario las características menos conocidas del carismático jugador de 21 años del Barça.

Gavi siempre voló alto / Valentí Enrich

Franc Artiga, actual entrenador del Rubin Kazan nos describe así como se impone Gavi en los duelos aéreos: "Es un jugador que es muy fuerte en cualquier disputa. En el juego aéreo tiene un muy buen timing y sobresale por una gran potencia de salto".

Lo que hace especial a Gavi es que su carácter potencia otras virtudes innatas. Así lo ve el que fuera su entrenador en el Juvenil A barcelonista: "Gavi nunca muestra miedo en el campo y esto le hace ganar los duelos gracias a su agresividad. Esto le da mucho potencial en el juego aéreo defensivo. No es tanto rematar sino tocar el balón en las disputas".

El entrenador del Juvenil A del FC Barcelona, Franc Artiga, tiene a sus jugadores a punto / FCB

Artiga nos ha atendido a SPORT con la felicidad de que su Rubin Kazan está desplegando un buen fútbol en Rusia y ya va clasificado en la octava posición de la clasificación.

"Es ágil, rápido y tiene hambre"

Otro técnico que ayudó al crecimiento de Gavi en la cantera del Barça es Carles Martínez que lo dirigió en su etapa infantil. El de Granollers dirige actualmente al Toulouse, el décimo de La Ligue 1. Martínez coincide con Artiga en su valoración del gran potencial de Gavi en balones aéreos: "Es un futbolista con gran capacidad de llegar desde atrás, aparecer por sorpresa y ganar duelos aéreos".

Gavi creció en el fútbol formativo del Barça / Valentí Enrich

Carles Martínez detalla las razones de este poderío difícil de entender para algunos: "El juego aéreo no es solo cuestión de centímetros sino de leer trayectorias y él mostraba en mi equipo una gran lectura de las trayectorias para imponerse por arriba".

Además de todo ello hay algo en Gavi que marca diferencias: "Su energía le permite llevarse muchos balones y en eso me recuerda mucho a Neves del PSG que pese a no ser alto marca muchos goles de cabeza".

Carles Martínez Novell, nuevo entrenador del Toulouse / Toulouse FC

Carles Martínez define así al de Los Palacios en este aspecto: "Gavi es agresivo, rápido, ágil y tiene mucha hambre. El Toulouse de Carles Martínez también tiene hambre de éxitos y ya ha colocado a su equipo en las semifinales de la copa francesa. Si logra superar al Estrasburgo se encontraría en la final con el Lens o el Niza.

Gavi le marcó un gol de cabeza al Atlético

Las lesiones y el hecho de que hemos visto menos a Gavi de lo que sería deseable quizá ha provocado que se olviden algunos datos significativos. En los 159 partidos oficiales que ha disputado hasta ahora en el primer equipo Gavi ha marcado diez goles y dos de ellos han sido de cabeza.

Gavi celebra un gol de cabeza contra el Atlético / Valentí Enrich

El más reciente fue en la temporada 2022-23 contra el Villarreal mientras que su primer gol de cabeza con el primer equipo fue en un partido contra el Atlético de Madrid en el curso 2021-22.

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