Gavi se coronó en Riad

Su gran partido demostró que el andaluz es mucho más que un jugador de lucha e intensidad Tiene madera de líder y así lo han visto tanto Xavi Hernández como el seleccionador español, Luis De la Fuente

Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, debutó en el Barça el 29 de agosto del 2021 con 17 años y 24 días. Casi un año y medio después, es ya uno de los mejores interiores del mundo, coronándose con su magistral actuación en la final de la Supercopa contra el Real Madrid.

Un gol y dos asistencias le valieron para ser nombrado mejor futbolista de la final por el actual seleccionador español, Luis De la Fuente, y para que todo el mundo viese que Gavi no es solo lucha e intensidad. Es eso, porque así se entiende que a pesar de su corta estatura ganase tres duelos aéreos a los jugadores blancos y que se impusiese en siete de los nueve que libró a ras de césped. Pero es mucho más. Porque tiene llegada y buen trato de balón. Por eso fue el blaugrana que más ocasiones creó (3), teniendo un 85% de efectividad en el pase.

Gavi, que estrenó en Arabia Saudí su palmarés con el primer equipo, no ha dejado de recibir reconocimientos desde que debutó, habiendo ganado en el 2022 el Golden Boy y el Trofeo Kopa con el que se premia al mejor futbolista menor de 21 años. Más que merecidos.

Gavi apareció el pasado curso en la elite por las necesidades del club. Koeman tuvo que recurrir al filial y le llamó la atención un interior con gran desparpajo. Se lo llevó y ya no volvió a coger el ascensor, enamorando también a Xavi cuando el de Terrassa cogió el relevo del neerlandés. 47 partidos la pasada temporada, con dos goles y seis asistencias, a los que sumar unos cuantos encuentros brillantes con la selección que le valieron para que Luis Enrique lo convirtiese también en fijo en sus alineaciones y se lo llevase al Mundial.

EL CONTRATO

Gavi está llamado a ser muy importante en el centro del campo del Barça en los próximos diez años en compañía de su amigo Pedri, quien le lleva a su casa de Sant Just en coche, como lo fueron Iniesta y Xavi. Por ello, la dirección deportiva se apresuró a ampliar y mejorar su contrato. Renovó hasta el 2026, con una cláusula de 1.000 millones de euros. Eso sí, los problemas que tiene el club con el Fair Play financiero de LaLiga hacen que ese contrato todavía no haya podido ser inscrito y que Gavi siga jugando con ficha del filial. El club espera poder solucionarlo, porque si no puede, el andaluz podría pedir marcharse, aunque su barcelonismo siempre es un punto a favor del Barça, que ha encontrado en Gavi a un futbolista que no tiene techo. Ya lo dijo Xavi. “Gavi nos emociona a todos. Cuando compite así, pone un alma, un corazón y un carácter que nos contagia a todos, solo con 18 años. Tiene una capacidad de liderazgo innato. No tiene techo este chico”.