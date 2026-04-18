Gavi aún puede colarse en la sala de máquinas de la Roja

Gavi no arroja la toalla. La cita del Mundial se acerca y Gavi es uno de los jugadores que Luis de la Fuente nunca pierde de vista. "Si alguien puede sorprender en positivo, este es Gavi", dijo el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido ante Serbia en Villarreal. Todo ello antes del triple duelo frente al Atlético de Madrid y el derbi frente al Espanyol en el quedó claro que el andaluz está mucho más rodado de lo que se debería esperar de un futbolista que ha estado más de cinco meses en el dique seco.

Gavi es uno más de "la familia" que proclama Luis de la Fuente. La temporada pasada lo convocó para la Final Four de la UEFA Nations League y tuvo unos minutos en la semifinal frente a Francia, pese a que en el Barça le costó superar la primera intervención de rodilla y, en la Eurocopa del 2024, fue invitado para vivir la final frente a Inglaterra como un futbolista propio de la concentración.

Una medular con dudas

En el centro del campo de España, además, existen dudas. En la última convocatoria entraron futbolistas como Pablo Fornals o Carlos Soler que lo pueden tener difícil para estar en la cita norteamericana. Además, Álex Baena, suplente en el Atlético de Madrid, es considerado como delantero, como se vio con su posición de extremo por la izquierda a pierna cambiada ante Serbia.

Gavi siempre ha marcado las diferencias con la selección española / AFP7 vía Europa Press

De la Fuente cuenta como pivotes con Rodri y Zubimendi. Intocables e indiscutibles. En la posición de creador del juego está Pedri y normalmente le debería acompañar un futbolista con más físico, que normalmente son Merino o Fabián.

Merino y Fabián

En sus casos está el asterisco de la inactividad. Merino sufrió una lesión ósea importante que le obligó a pasar por el quirófano. La recuperación va por el buen camino y De la Fuente lo va a esperar hasta el último momento, pero a día de hoy no se puede asegurar totalmente su presencia.

En el caso de Fabián, con una fisura en la rótula de la pierna izquierda, Luis Enrique confirmó que ya se está entrenando con el equipo y pronto podría reaparecer. La recuperación del andaluz está más avanzada que la del jugador del Arsenal.

Gavi se ha dejado el alma en los partidos con el combinado español / Jorge Zapata / EFE

Sin embargo, ambos son fijos. También sigue lesionado Pablo Barrios, otra de las opciones del técnico riojano. Marcos Llorente, que ante el Barça jugó de medio centro, está destinado a actuar por el carril diestro con la Roja por la baja forma de Dani Carvajal.

Minutos en el Barça

El escenario en la medular, por tanto, no está nada claro. Y en este momento es cuando puede irrumpir la figura de Gavi. Con la Liga en el bolsillo, el de Los Palacios tendrá minutos de calidad en los siete partidos que restan: Celta, Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia. Tiempo suficiente para exhibir que puede estar en la relación de 26 jugadores finales de Luis de la Fuente.

El seleccionador valorará mucho el estado de forma de sus jugadores en el momento de dar la lista a finales de mayo. En este sentido, los futbolistas del Barça tendrán la ocasión de acumular minutos los que más lo necesiten, como es el caso de Gavi o Ferran Torres, o de dosificar esfuerzos en otros fijos para la lista como Dani Olmo, Fermín, Cubarsí o incluso Lamine Yamal.

En cualquier caso, la base del Barça deberá tirar del carro en la Copa del Mundo y Gavi es un jugador tan especial que puede tener cabida en cualquier momento.