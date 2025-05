Gavi cierra el círculo: "Era un proceso natural"

No ha sido una temporada nada fácil para Gavi. Dejar atrás una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha (con una lesión asociada en el menisco lateral) requiere mucho tiempo. Primero para reaparecer, después para reencontrarte con sensaciones y, por último, para recuperar la mejor versión.

“Muchos no saben lo jodida que es esta lesión”, declaró el centrocampista andaluz tras la victoria del Barça en San Mamés, que culminó un curso en el que no ha logrado asentarse en el once titular de Hansi Flick. Ha participado en bastantes compromisos (42), pero entre todos estos encuentros solo ha acumulado 1.688 minutos.

El futbolista de Los Palacios y Villafranca reivindicó su aportación en los éxitos del Barça. “Siempre que he salido he cumplido con creces. Mucha gente no sabe de dónde vengo, pero eso ya queda atrás. Esta lesión es muy jodida. He sido muy importante en los tres títulos de esta temporada y con esto me quedo. El año pasado no se ganó ningún título”, recordó.

Horas después de pronunciar estas frases ha recibido una extraordinaria noticia: ha sido convocado por Luis de la Fuente para la ‘final four’ de la UEFA Nations League y disfrutará de su primera internacionalidad desde noviembre de 2023. Desde que se lesionó de gravedad. Círculo cerrado.

El seleccionador español ha justificado de esta forma la inclusión de Gavi en la lista. “Era un proceso natural. Sabemos el tiempo que demandan este tipo de lesiones. Ahora está a un nivel alto. Todavía le queda margen de mejora y camino de trabajo para llegar al nivel de hace un año y poco. Es un jugador muy importante para nosotros, aporta muchísimo. Viene a sumar y lo celebramos”, ha declarado De la Fuente en rueda de prensa.

El técnico riojano siempre ha contado con el palaciego. Cabe recordar que el futbolista blaugrana viajó para estar con la Selección en la final de la Eurocopa y ser uno más en la posterior celebración del título continental. Poco menos de un año después, Gavi tendrá la oportunidad de ayudar a ‘La Roja’ desde el terreno de juego. El objetivo es ambicioso: levantar la segunda Nations League del combinado nacional.

Uno de los motivos que ha llevado a De la Fuente a citar a Gavi ha sido su versatilidad en la medular. El seleccionador dejó entrever que lo contempla como posible pivote: “Analizando Francia, nuestro primer rival, estamos muy tranquilos con la posición de mediocentro. Tenemos a Gavi, Fabián, Merino... para jugar de otra manera, buscando siempre mucho equilibrio. Tenemos total confianza en que tenemos jugadores muy solventes en esta posición”.