Gavi celebra su aniversario con un reto por delante

Gavi está de celebración. El centrocampista del FC Barcelona cumple 22 años y lo hace en un momento inmejorable: como campeón del mundo y a punto de iniciar una temporada ilusionante, que podrá arrancar con el resto de sus compañeros, liberado de los problemas físicos que viene arrastrando los últimos años. El futbolista andaluz cuenta con la confianza de Hansi Flick y, con la lesión de larga duración de Frenkie de Jong, apunta a ser importante desde el minuto uno.

Gavi, que se incorporará a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper el próximo día 12, empezará un curso a pleno rendimiento por primera vez en dos años. La pasada temporada, aunque arrancó al mismo ritmo que sus compañeros, tan solo disputó los dos primeros partidos de LaLiga antes de lesionarse del menisco. Por su parte, la 2024/25 no la arrancó hasta octubre, pues todavía estaba en plena recuperación de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió con la selección en Valladolid.

Dos lesiones que han frenado su progresión. En total, el centrocampista ha jugado 70 partidos como azulgrana en las tres últimas temporadas, un bagaje tremendamente pobre para un futbolista de su calibre. "Lo pasé muy mal estos dos años por las lesiones y cuando tu recompensa es un Mundial, a base de trabajo y sacrificio, te pones muy feliz", explicó el jugador de 22 años en una entrevista concedida con 'AS'.

Aun así, la confianza de Hansi Flick en él es total, como demostró al final del curso pasado. Después de superar la lesión en el menisco, Gavi disputó ocho encuentros como titular de los trece en los que estuvo en la convocatoria. El andaluz arrancó de inicio en duelos clave, como el clásico contra el Real Madrid, en el que los catalanes vencieron 2-0 para sellar el título de liga, o en la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Atlético en el Metropolitano.

"He vuelto mejor que nunca"

Tras esta segunda lesión, Gavi siente que es mejor futbolista. "He vuelto mejor que nunca, me siento mejor que nunca. En mis primeros años hacía muchas faltas tontas. Ahora hago muchas menos. Con balón antes me iba todo en la cabeza más rápido. Y ahora pienso más en el juego, me siento cómodo en cualquier posición", desveló en la mencionada entrevista.

Más allá de su protagonismo en el tramo final con el Barça, también arrancó de titular el Mundial con la selección española en el estreno contra Cabo Verde. Sin embargo, su actuación durante 70 minutos pasó por debajo del radar, en parte porque actuó en banda izquierda, una demarcación insospechada para él. Pese a ello, Gavi, también de la máxima confianza de Luis de la Fuente, que lo convocó a la Copa del Mundo sin apenas rodaje, se proclamó campeón del mundo con la 'Roja'.

La lesión de larga duración de Frenkie de Jong, que estará en el dique seco de tres a cuatro meses, sumado a la posible salida de Marc Casadó, aumenta las posibilidades de titularidad de Gavi en la primera parte de la temporada, en la que competirá con Marc Bernal por ser el acompañante de Pedri en el centro del campo. El jugador celebra su vigesimosegundo aniversario con un reto por delante: volver a ser importante en el FC Barcelona y asentarse en el XI de Flick.