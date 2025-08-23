¿Gavi o Casadó? Una alineación con 'mensaje' de Hansi Flick

Frenkie de Jong es una de las ausencias más destacadas de la convocatoria de Hansi Flick para el partido del FC Barcelona contra el Levante UD. El centrocampista neerlandés no se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros en la última semana por su paternidad y no ha viajado a Valencia, por lo que el entrenador blaugrana no podrá contar con él en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.

Con Marc Bernal sin el alta médica de la grave lesión de rodilla que sufrió hace un año, que no solo le impedirá volver a jugar hasta el mes septiembre, tras el parón de selecciones, sino que le obligará a seguir un plan de regreso a los terrenos de juego paulatino, parecido al que realizó Gavi el curso pasado, Flick tiene dos opciones en su plantilla para escoger al pivote que formará pareja con Pedri en la base de la medular contra el Levante.

Por un lado está Gavi, al que se contempla como '6' o como '8', pero no de '10'. El futbolista de Los Palacios y Villafranca finalizó la pasada campaña a un buen nivel y, aunque tiene un perfil más móvil y ofensivo que el de Frenkie, puede compenetrarse perfectamente con Pedri. Por el otro, Marc Casadó. Justo después de una semana con mucho 'ruido' alrededor de su futuro, el canterano podría contar con una oportunidad de oro para demostrar que puede ser importante en este Barça como lo fue hace exactamente un año.

Aunque son dos alternativas de garantías a De Jong, la decisión de Flick mandará un claro mensaje sobre sus preferencias en un centro del campo muy poblado. Mientras Fermín López y Dani Olmo libran la 'batalla' de la mediapunta, Gavi y Casadó lo tienen muy difícil para salir de inicio y ahora mismo opositan a ser el relevo en el doble pivote cuando Pedri o De Jong no estén disponibles como es el caso de este sábado en el Ciutat de València.

Todo ello, insistimos, en un contexto en el que Marc Bernal aún se encuentra en la recta final de su recuperación y, por consiguiente, necesita varias semanas para ser considerado como aspirante a formar parte de la alineación de gala. El de Berga ofreció unas sensaciones espectaculares el verano pasado y tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico del Barça tienen claro que, en un futuro no demasiado lejano, será el pivote titular del equipo.

Los minutos no serán 'baratos' en la sala de máquinas del Barça este año y cualquier oportunidad debe aprovecharse.