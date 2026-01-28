El cabreo monumental de Gavi por la salida de Dro del Barça

La mañana y mediodía del 16 de enero no fue un día normal y apacible en la ciudad deportiva del Barça. El canterano Dro fue hasta el despacho de Hansi Flick par comunicarle que se iba del club durante el mercado de enero y el técnico alemán entró en cólera porque se sintió traicionado. Tanto, que lo apartó del equipo y, si fuera por él, no hubiese entrado más en las instalaciones.

La noticia de la discusión y al anuncio de Dro corrió pronto por el vestuario. De hecho, algunos jugadores, muy pocos y cercanos al futbolista, ya sabían lo que iba a suceder y decidieron callar. Incluso, muchos tenían claro que se iba al PSG a pesar de que Dro nunca comunicó su equipo de destino ni a Flick ni a la dirección deportiva hasta que todo estuvo casi hecho.

El enfado en la cúpula deportiva fue monumental...pero también en el caso de algunos futbolistas. Y uno de ellos, Gavi, muy temperamental siempre en sus decisiones y comportamientos y muy cercano a sus compañeros, creía que el Barça no había hecho lo suficiente para retener a Dro.

De hecho, en medio de la tensión y ya pasado el entrenamiento, Gavi lo expresó así al cuerpo técnico dejando claro que si se hubiese gestionado mejor sus minutos y dándole alguna oportunidad más, seguro que el chico se hubiera quedado. Fue un momento un poco tenso. Muchos tenían en mente el partido de Copa ante el Guadalajara de Copa, en el que Dro se quedó sin jugar un solo minuto y salió visiblemente afectado.

Gavi, comparte agente con Dro, pero sobre todo es uno de los futbolistas que siempre ha luchado más por los intereses de sus compañeros. Y no le gustó cómo acabó de cerrarse un tema que deja algo más de 8 millones de euros al Barça, pero sin la posibilidad de comprobar la calidad de un chico que había sorprendido sobre el terreno de juego.

Flick da por muerto el caso Dro, pero él no cree que fuera injusto con el jugador. Lo sacó prácticamente del juvenil sin pasar por el filial, lo probó mucho en la pretemporada e, incluso, le dio algunas titularidades. En la fase final -a partir de noviembre hasta enero- no contó tanto, pero la competencia es grande y él tomó sus decisiones.