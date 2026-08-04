Gavi y Balde destapan algunos secretos del vestuario del Barça: "Es un moroso"

Gavi y Alejandro Balde se conocen desde hace años, compartieron su etapa de formación en La Masia y, desde entonces, han crecido juntos hasta convertirse en dos piezas fundamentales del primer equipo del FC Barcelona.

El centrocampista, que llegó al club en 2015, y el lateral, que se incorporó a la cantera en 2011, participaron en el reto '¿Quién es más probable que...?', un juego en el que los futbolistas deben señalar al compañero más propenso a protagonizar distintas situaciones, algunas cotidianas y otras mucho más surrealistas.

Laporta, junto Gavi y Balde en la celebración del triplete estatal en la temporada 2025/26 / German Parga

Una de las primeras preguntas fue quién sería más probable que se dejara las llaves dentro de casa. En esta ocasión no hubo ningún tipo de duda, ya que ambos señalaron a Gavi.

El juego siguió con otra pregunta relacionada con los viajes del equipo. Balde aseguró que tenía muy clara la respuesta cuando les preguntaron quién era más probable que se quedara dormido en el autobús, mientras que Gavi apuntó directamente hacia el lateral. Sin embargo, Balde, además de incluirse en la respuesta, también se acordó de Jules Koundé.

Poco después llegó el turno de una de las preguntas más llamativas del reto: quién sería más probable que se tiñera el pelo con los colores del Barça. Gavi eligió a Ronald Araújo, mientras que Balde apostó por Raphinha. "Es que los dos se lo han hecho", comentó el defensa.

Araújo ejercitándose con normalidad / FCB

Otra de las situaciones planteadas fue la de qué jugador podría actuar como portero en caso de emergencia. Los dos coincidieron rápidamente en la respuesta y señalaron a Araújo, aunque el centrocampista bromeó con su compañero: "Es clara. Se le da bien. Lo intenta porque es alto y eso, pero no para ni una. No para ni los taxis".

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Cuando les preguntaron quién invitaría a toda la plantilla a cenar, Gavi señaló a Lamine Yamal y aseguró que Balde nunca lo haría: "Es un moroso". Además, el lateral izquierdo también bromeó con Casadó, y aseguró, entre risas, que "es un rata".