Gavi: "Los árbitros no se cortan conmigo"

Gavi volvió a ser titular por segunda vez consecutiva en la Liga. Lo fue ante el Alavés, pero a los quince minutos tuvo que abandonar el césped tras sufrir un golpe en la cabeza con Conechny. Ambos acabaron en el hospital, aunque las peores consecuencias fue para el jugador del conjunto vitoriano. El canterano, por su parte, siguió a rajatabla durante los siguientes días el protocolo previsto para este tipo de choques y ni siquiera viajó a Valencia par jugar la Copa.

Sí fue convocado para el regreso de la Liga en el Sánchez Pizjuán, donde volvió a salir de inicio, aunque tampoco acabó el encuentro. En esta ocasión pudo completar la primera mitad, en la que se mostró como siempre muy intenso. Tanto que fue amonestado por una dura entrada en el centro del campo. La amarilla, de hecho, fue el motivo por el que ya no salió tras el descanso. Tal y como explicó el propio jugador en zona mixta una vez acabado el partido.

Otro pacto con Flick

Futbolista y Flick lo hablaron en el vestuario, una vez más, tal y como sucedió ante el Valencia en la Liga, cuando Gavi le dijo al técnico que le diera minutos a Pablo Torre, pero también ante el Alavés porque el alemán tuvo que convencer a su futbolista de que no podía seguir jugando. En esta ocasión, el andaluz comentó que "le he dicho que me cambiara porque no quería que hubiera ninguna tontería" que pudiera dejar al equipo con diez. Añadió, además, que "los árbitros no se cortan conmigo", así que el peligro era real.

La decisión de entrenador y jugador, sin embargo, tuvo un desenlace caprichoso porque quien sustituyó a Gavi fue Fermín López, que acabó siendo expulsado tras ver la roja directa por una entrada en el centro del campo. Eso sí, se marchó tras haber logrado el 1-2 de cabeza nada más arrancar el segundo tiempo. Gavi, por su parte, también explicó tras el partido que "ya dije que la Liga es muy larga y la gente se creía que no íbamos a estar ahí cuando estábamos a diez puntos hace nada. Ahora estamos a dos puntos, esto es largo y hay que ganar todos los partidos que quedan para ganarla".