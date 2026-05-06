Gavi y Araujo confirman los objetivos del Barça antes del clásico: "Queremos ganar y llegar a los 100 puntos"

En el Media Day del FC Barcelona, Gavi y Ronald Araujo atendieron a DSports con la mirada puesta en el clásico del próximo domingo en el Spotify Camp Nou. Los dos jugadores culés hablaron del partido que podría decidir LaLiga, del ambicioso objetivo de los 100 puntos y de la ilusión por el próximo Mundial.

"Queremos siempre más"

El centrocampista andaluz reconoció que los días previos al clásico son especiales y están cargados de intensidad: "Los días previos siempre son muy intensos y con muchas ganas de que llegue. Hay mucha gente de La Masia que ya lo ha vivido en categorías inferiores. Queremos ganar y llevarnos el clásico. Ojalá también poder llegar a 100 puntos. Queremos siempre más. Solo se ha hecho dos veces, así que, ya que estamos, tenemos que ir a ganar cada partido".

Gavi, en el partido ante el Celta / Dani Barbeito

Sobre la selección española, Gavi se mostró muy optimista de cara al Mundial: "Hay selección para llegar lejos y ganarlo, de sobra. Ya ganamos la Nations League y la Eurocopa. Yo creo que España está entre las favoritas. Igual que Argentina porque tiene a Messi y otros jugadores buenos. Francia y Portugal también los veo ahí".

El '6' culé también tuvo palabras llenas de cariño hacia Leo Messi: "Leo es el más grande. Tenemos la suerte de que él ha salido de La Masia y todo el mundo lo tiene como un referente. Yo me hice del Barça por él, igual que mucha gente".

Leo Messi celebra con Luis Suárez tras marcar su último hat-trick con la camiseta del Barça / EFE

Además, mostró su gusto por el fútbol sudamericano: recordó a Diego Forlán y Carlos Tévez del Mundial 2010 y confesó que es hincha de Boca Juniors por su afición y su estadio.

Araujo: madurez y ambición

Por su parte, Ronald Araujo transmitió tranquilidad y ambición a pocas horas del partido que puede dar el título: "Las horas previas se viven tranquilo. Es un clásico importante; si ganamos, somos campeones. Aunque con el empate valga, tenemos el objetivo de llegar a los 100 puntos. Con el equipo que tenemos podemos hacerlo y sería histórico".

Ronald Araujo, en una acción del Getafe-Barça de LaLiga 2025/26 / Valentí Enrich

El central uruguayo también habló de su momento personal tras superar un duro período: "Estoy muy bien. Gracias a Dios. He aprendido mucho en este tiempo, que me ha ayudado a crecer, a estar más maduro, a ver las cosas de manera diferente, a relativizar… Entonces eso me hace estar tranquilo. Puedo dar lo que sé hacer en el campo y lo que soy yo. Fue muy valiente decir lo que me pasaba, parar y reconocerlo para trabajarlo. Hoy me siento mejor persona".

Sobre la Celeste y el próximo Mundial, Araujo mostró ilusión renovada: "Tenemos mucha ilusión. El no poder jugar el Mundial pasado me dejó triste. Este lo afronto con ganas de disfrutarlo. Creo que hay una gran selección y podemos seguir mejorando con la calidad de jugadores que tenemos. Estoy seguro de que lo vamos a hacer".

Araujo participçó en los dos partidos con Uruguay / SELECCIÓN URUGUAYA

Por último, y con humor, reveló quién es "el más uruguayo del Barça": "Ferran Torres toma mate conmigo, sabe prepararlo y le gusta el asado".

Los dos jugadores azulgranas ya piensan en hacer historia en el club de sus amores, con el partido ante el Real Madrid del próximo domingo marcado en rojo en el calendario.