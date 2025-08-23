Gavi apunta a titular ante el Levante

Gavi puede recuperar la titularidad en la segunda jornada de Liga en una posición más retrasada en la que el propio futbolista ha admitido sentirse más cómodo. El de Los Palacios no ha bajado la guardia, pese a su suplencia en Son Moix, y sus buenas prestaciones en los entrenamientos le darían su presencia en el once en sustitución de Frenkie de Jong.

El neerlandés ha vivido una semana atípica en la que se ha perdido algunas sesiones de entrenamiento por su reciente paternidad. En la sesión previa al partido se entrenó al margen en una muestra de que es complicado que pueda estar de inicio en el Ciutat de València.

Por ello, Hansi Flick, que siempre quiere a sus jugadores al cien por cien, se decantaría por un Gavi al que elogia constantemente. La química entre el alemán y el canterano es especial, siendo lo más probable que lo sitúe en el equipo que salga de inicio frente al Levante en el segundo de los tres partidos seguidos a domicilio que debe afrontar el FC Barcelona antes del parón internacional.

Inscripciones

El once no variará en función de las inscripciones que se puedan efectuar a última hora. Szczesny y Gerard Martín serían suplentes en caso de ser apuntados in extremis, mientras que Roony Bardghji ha bajado a reforzar el Barça Atlètic.

Dónde sí puede registrarse otro cambio es en la posición de media punta con la presencia de Dani Olmo. El egarense cada vez está más en forma y es el jugador ideal para Flick en esta demarcación de enganche entre el medio del campo y la delantera. Fermín López también cuenta con opciones, aunque su cambio en el descanso en Mallorca fue significativo.

Robert Lewandowski vuelve a estar disponible / FC Barcelona

En cuanto al ataque, Lewandowski puede entrar en la lista, pero se repite una situación similar a la de Frenkie de Jong. Al no estar al cien por cien, Flick no arriesgará y dará continuidad a Ferran Torres, quien se lució con un auténtico golazo en la primera jornada del campeonato de Liga.

En defensa tampoco se esperan cambios, aunque Jules Koundé está pisando fuerte para recuperar el puesto que ahora está en manos de Eric Garcia. El de Martorell ha equilibrado mucho al equipo actuando por detrás de Lamine Yamal y se aventura complicado que Flick cambie esta idea, si bien el recién renovado Koundé es uno de los futbolistas que acostumbra a jugar casi todos los partidos.

Inicio revuelto en el Levante

Por su parte, el Levante llega después de una dolorosa derrota en Vitoria en el tiempo de descuento. Un resultado corto, pero el equipo dejó una mala imagen y sembró la preocupación en el entorno granota.

Iker Losada, cedido por el Betis, ha sido el último fichaje del Levante / EFE

Julián Calero, su técnico, dispondrá de su último fichaje, el delantero Iker Losada, cedido por el Betis, mientras que Carlos Álvarez, otro de sus pilares, está mejor, aunque aún no se encuentra al cien por cien.

Por su parte, Koyalipou no se ha podido recuperar del tobillo, mientras que Arriaga, Alfonso y Matturro tampoco estarán todavía disponibles.