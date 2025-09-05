Gavi apunta a baja para el Valencia

Tras un año apartado de los terrenos de juego, tanto servicios médicos como staff de la primera plantilla tenían claro que la situación del andaluz hay que ir monitorizándola a menudo. Acompañando sensaciones y cómo va evolucionando la rodilla de un chico en el que hay depositadas muchas esperanzas de presente y futuro.

En ese sentido, las molestias que sintió hace algo más de una semana llevaron al canterano a abandonar el entrenamiento y a hacer unos días de reposo para ir siguiendo su caso. Gavi había completado una pretemporada muy buena, con sensaciones positivas después de ya cuajar una segunda mitad de curso pasado más que interesante. Poco a poco con más carga y presencia, pero sin riesgos ni precipitarse.

PALABRA DE FLICK

Flick se refirió a su caso en la rueda de prensa previa al partido ante el Rayo, en el que el de Los Palacios fue baja: "El plan es que pueda estar para el Valencia. Veremos cómo evoluciona. Hoy está mejor que ayer. Somos positivos".

Pues bien, según informa este viernes 'RAC1', el andaluz, que está trabajando día a día en la Ciutat Esportiva Joan Gamper durante este parón internacional, no acaba de sentirse del todo bien de esa rodilla.

Cubarsí celebra un gol con Gavi y Eric / Valentí Enrich

El dolor parece que persiste y todo parece indicar que se perderá el encuentro ante el Valencia del próximo 14 de septiembre. El primero oficial en casa del Barça, veremos en qué escenario puesto que todavía hay dudas entre Spotify Camp Nou o Johan Cruyff.

"Tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido contra el Rayo y su evolución marcará la disponibilidad", rezaba el comunicado oficial del Barça.