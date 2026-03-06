Gavi aprieta para entrar en la convocatoria ante el Athletic

El FC Barcelona preparó bajo la lluvia el partido de este sábado frente al Athletic Club en San Mamés. Un duelo crucial para consolidar el liderato en la Liga y en el que los cambios en la lista están asegurados a causa de las lesiones.

Frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey se cayeron Balde y Koundé, lo que puede propiciar la entrada de los defensas del filial Álvaro Cortés y Xavi Espart. Ambos han vuelto a entrenarse este viernes con el primer equipo, por lo que todo apunta a que estarán entre los elegidos.

Entre los lesionados siguen Frenkie de Jong y Christensen, mientras que el regreso de Gavi cada vez está más cerca. Al de los Palacios se le vio muy activo en el último entrenamiento y podría viajar con el equipo. Cabe recordar que la expedición viaja directamente de Bilbao a Newcastle para el duelo del martes correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.

Gavi podría ser una novedad, mientras que está asegurado el regreso de Lewandowski, quien jugará con una máscara protectora por la fractura en el pómulo del ojo izquierdo que le impidió medirse al Atlético de Madrid.

Hansi Flick también recupera a Eric Garcia, quien estuvo sancionado en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente al cuadro colchonero. Los canteranos habituales Tommy Marqués y Diego Kochen igualmente estuvieron en la sesión.