Gavi agradece la visita de Albert Luque

El centrocampista del Barça está más animado y ya ha asumido el largo proceso de recuperación que tiene por delante El vestuario blaugrana entiende lo que ha sucedido con su compañero y que la lesión es un accidente propio del fútbol

La RFEF está muy sensibilizada con la grave lesión sufrida por Gavi en el último duelo de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 ante Georgia, especialmente entre el entorno más cercano a la selección española absoluta.

Que un futbolista de la proyección del centrocampista del Barça haya visto truncada su fulgurante irrupción en la élite futbolística ha generado un sentimiento de tristeza difícil de digerir entre los que han compartido de manera más cercana esa trayectoria y le han ayudado a consolidarla. De ahí que desde el ente federativo se esté intentando hacer todo lo posible para ayudar al futbolista a pasar este largo y duro trance en su carrera deportiva.

El director deportivo de la RFEF, Albert Luque, se desplazó ayer hasta la Ciutat Esportiva Joan Gamper para estar al lado del futbolista, darle ánimos y trasladarle la inquietud de los responsables de la selección española absoluta con su indeseada situación.

Luque encontró a un Gavi mucho más animado que en las horas posteriores a conocer el alcance de su lesión y las graves consecuencias que se derivaban de ella. El centrocampista de Los Palacios ya ha asumido el largo proceso de recuperación que tiene por delante y ha recuperado su ímpetu. Gavi está ansioso por iniciar este proceso y con ganas de dejar atrás esta pesadilla y volver a los terrenos de juego más fuerte física y mentalmente.

Aunque ahora pueda parecer lo contrario, la relación del Barça con la RFEF y, en concreto, con su director deportivo es buena, en la misma línea de siempre. Y la de Luque con el técnico blaugrana, Xavi Hernández, traspasa incluso lo profesional. Ambos son de Terrassa y se conocen desde la infancia. Pero no solo eso. Ambos pasaron por las categorías inferiores del club culer y aunque acabaron siguiendo trayectorias distintas, sus caminos se encontraron en la selección española, con la que disputaron la Eurocopa de Portugal 2004.

Luque y Xavi no se saludaron ayer, pero no por el malestar quela lesión de Gavi haya podido generar en el entorno culer, sino porque el técnico del Barça estaba dirigiendo la sesión de entrenamiento del primer equipo y la agenda del director deportivo de la RFEF no le permitía esperar a la finalización de la misma.

Luque entiende el malestar que haya podido crear este contratiempo en Barcelona, pero el vestuario del Barça también entiende que el percance sufrido por Gavi no es más que un accidente propio del fútbol. Prueba de la buena relación entre RFEF y Barça es que Luque abandonó las instalaciones blaugrana en el vehículo del asesor a la presidencia y miembro de la secretaría técnica del Barça Enric Masi.