Gavi (22 años) cumple su promesa tras ganar el Mundial y se vuelve viral: "Un hombre de palabra"

Gavi es un hombre de palabra. El centrocampista del Barça ha cumplido la promesa que hizo durante la concentración de la selección española en el Mundial y ha aparecido con el pelo teñido de rosa después de conquistar el título con La Roja.

El futbolista aprovechó una fecha muy especial para estrenar su nuevo look. Lo hizo el mismo día de su 22º cumpleaños, celebrado este miércoles 5 de agosto, compartiendo varias imágenes en sus redes sociales junto a un mensaje tan breve como contundente: "Un hombre de palabra".

Gavi se tiñe el pelo de rosa por el Mundial / Instagram

Durante la concentración en Estados Unidos, Gavi había prometido que se teñiría el pelo de rosa si España lograba proclamarse campeona del mundo. Dicho y hecho. Apenas unas semanas después de levantar el trofeo, el centrocampista ha querido demostrar que no se trataba de una simple broma entre compañeros.

Su peluquero también se sumó al momento con una publicación en redes sociales en la que escribió: "La palabra es la palabra, lo prometido es deuda", acompañando las imágenes del proceso del nuevo peinado del internacional español.

Se suma a Cucurella

Gavi no ha sido el único campeón del mundo en cumplir una promesa realizada durante el torneo. Marc Cucurella también llevó a cabo la suya tras el título y se tatuó el rostro del seleccionador Luis de la Fuente, una imagen que también se hizo viral pocos días después de la conquista mundialista.

Algunos compañeros del Barça, como Lamine Yamal, que prometió llevar barba y bigote durante tres semanas o Pedri, que apostó por teñirse el pelo de blanco o rubio, todavía tienen que dar el paso antes del inicio de curso.

Gavi, por su parte, arrancará así la nueva temporada a partir del 12 de agosto en Barcelona con un aspecto completamente renovado y con la confianza que le otorga haber conquistado, por fin, el Mundial con la selección española.