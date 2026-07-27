Gavi (21 años): "Dos meses antes de irme a Barcelona, le dije a mis padres que no quería irme de mi pueblo y alejarme de mis amigos. No sabía a dónde iba"

Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, está saboreando de uno de sus mejores momentos de la vida después de ganar el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista del FC Barcelona llegó muy justo a la convocatoria de Luis de la Fuente, debido a que el futbolista se pasó gran parte de la temporada lesionado y no volvió a los terrenos de juego hasta el pasado mes de marzo.

Hansi Flick no dudó un instante en irle poniendo poco a poco para que fuese cogiendo ritmo competitivo y el de Los Palacios y Villafranca respondió a la perfección, tanto que se convirtió en un fijo en el once titular hasta final de temporada. Una de las razones por las que el seleccionador no dudó en llamarle para que defendiese la camiseta de la selección española durante el Mundial.

No obstante, su participación fue muy escasa, ya que solo fue titular en el primer partido, ante Cabo Verde, en el que disputó 71 minutos y no dejó buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Posteriormente, apenas jugó cinco minutos en los dieciseisavos de final frente a Austria.

A pesar de no disponer de muchos minutos, Gavi se volcó con el equipo y aportó desde el banquillo. Durante la celebración, el futbolista del conjunto azulgrana demostró que estaba completamente unido a sus compañeros, una actitud que Luis de la Fuente siempre ha elogiado de él. Sin duda, es un jugador de equipo.

Gavi, jugador del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

La tradición de Los Palacios y Villafranca

El pasado martes, Gavi y Fabián Ruiz acudieron a su localidad, Los Palacios y Villafranca, para celebrar el histórico título junto a sus vecinos, donde participaron en la tradicional ofrenda del pueblo: recibir su peso en tomates, conocidos como bombón colorao. Gavi obtuvo 68 kilos y Fabián, 84, una "prima" simbólica por el título mundial. Algo que ya hicieron con Jesús Navas.

Durante el acto, el '6' del conjunto azulgrana se sinceró explicando que lo pasó muy tras la grave lesión sufrida el pasado verano, una situación que incluso le hizo pensar que se perdería el Mundial: "Lo pasé muy mal".

Los jugadores de la selección española, Gavi y Fabián, acompañados por el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle / Raul Caro / EFE

También, recordó cómo comenzó su aventura lejos de casa: "Dos meses antes de irme a Barcelona, le dije a mis padres que no quería irme de mi pueblo y alejarme de mis amigos. No sabía a dónde iba".

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Una decisión que no fue nada fácil de tomar, pero el Barça le acabó convenciendo de que podía triunfar en el fútbol. Y así ha ocurrido. Además, a unos niveles que jamás se hubiese imaginado.