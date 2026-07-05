Gattuso apunta a Sergi Domínguez y el Barça espera su ‘pedrea’

La nueva Lazio de Gennaro Gattuso ya empieza a tomar forma y uno de los nombres señalados para reforzar su defensa es Sergi Domínguez, central formado en La Masia y actualmente en el Dinamo de Zagreb.

Una operación que el Barça sigue con mucha atención, no porque piense en recuperar al futbolista, sino porque conserva un 20% de la plusvalía de una futura venta y podría ingresar una cantidad cercana a los dos millones de euros si el traspaso acaba cerrándose en las cifras que se manejan.

Gattuso, anunciado como nuevo entrenador de la Lazio tras su etapa como seleccionador italiano, ha aterrizado en Roma con la necesidad de reconstruir un equipo que entra en una fase de cambios importantes.

La defensa es una de las zonas prioritarias. Con la salida de Romagnoli encarrilada y la de Mario Gila cada vez más cerca, el club biancoceleste necesita incorporar centrales y Sergi Domínguez aparece como una de las apuestas más claras para el nuevo proyecto.

Sergi Domínguez y Andrés Cuenca debutaron con Flick / Javier Ferrándiz

La Lazio ya se ha movido en el mercado con la incorporación de Alfonso Pedraza, que llegó libre tras desvincularse del Villarreal, pero el plan de Gattuso no se detiene ahí.

El club romano trabaja en paralelo para fichar un central, un delantero centro y un mediapunta. Sin grandes nombres ni operaciones millonarias, la idea es reforzar el equipo con futbolistas de recorrido, margen de crecimiento y coste asumible. En ese contexto encaja el perfil de Sergi Domínguez.

El central catalán, de 21 años, salió del Barça el pasado verano rumbo al Dinamo de Zagreb por 1,2 millones de euros. En Croacia ha dado un paso adelante y su rendimiento le ha colocado en el escaparate. La Lazio le considera una opción idónea para acompañar a Provstgaard en la nueva defensa de Gattuso, con Patric y Gigot como alternativas. El técnico italiano quiere una zaga intensa, competitiva y con capacidad para crecer, y Domínguez encaja en ese perfil.

Sergio Domínguez es indiscutible en el Dinamo / INSTAGRAM

La negociación, sin embargo, no es sencilla. La Lazio presentó una primera propuesta de unos cinco millones de euros más variables, pero el Dinamo de Zagreb no aceptó. El club croata pide al menos 10 millones para dejar salir al futbolista, una cifra que en Roma consideran elevada, aunque no imposible si se concretan algunas ventas. La necesidad defensiva de Gattuso puede acelerar los tiempos.

El Barça, mientras tanto, observa desde la distancia. Cuando traspasó a Sergi Domínguez al Dinamo, el club blaugrana se guardó un 20% de la plusvalía de una futura venta.

Eso significa que, si el central acaba saliendo por una cifra cercana a los nueve o diez millones de euros, el Barça recibiría un pellizco importante. No sería una cantidad espectacular, pero sí una auténtica ‘pedrea’ en un momento en el que cualquier ingreso ayuda a mejorar el margen salarial.

Lazio no está solo

La Lazio no está sola en la carrera. El Tottenham también ha entrado en escena y ha contactado con el Dinamo de Zagreb para conocer las condiciones del traspaso. El club inglés quiere reforzar su defensa tras una temporada muy complicada y podría elevar la puja por Sergi Domínguez. Su interés es una buena noticia para el Dinamo y también para el Barça, que cobraría más cuanto más suba el precio final de la operación.

Gattuso necesita centrales y la Lazio ha puesto el foco en un ex de La Masia que salió sin hacer demasiado ruido y que ahora puede protagonizar una venta importante. Para el Barça, la operación tiene un valor añadido: convertir una salida menor en un ingreso inesperado. La ‘pedrea’ de Sergi Domínguez está en manos del Dinamo, de la Lazio y de la presión que pueda añadir el Tottenham.