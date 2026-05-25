Sin gasto en el Barça si sale Marc Casadó

Como el curso anterior, Hansi Flick termina satisfecho con su plantilla y con el rendimiento general de todos los jugadores. Pero esta vez el técnico alemán sí considera que son necesarios dos o tres retoques para dar el salto de calidad definitivo que permita aspirar a todo y luchar hasta el final en todas las competiciones.

Hansi flick, en rueda de prensa / Gorka Urresola

No lo ha escondido en sus comparecencias públicas: "Con Deco ya hemos hablado de las necesidades de mercado. No podemos hacer estupideces, hay que tomar decisiones perfectas". También ha añadido el entrenador de Heidelberg algo que ya predicaba el verano pasado: "Deben venir jugadores diferenciales". La línea está marcada en el área deportiva y la consigna es clarísima: salvo sorpresa, solo se incorporará talento TOP para ocupar el vació de Lewandowski. En el tema del central la cosa se ha enfriado más, pero en ningún caso se haría un gasto por un perfil de nivel medio.

Solo nivel diferencial

Flick sabe que tiene jugadores de talla mundial en casa y que, además, cada año están más maduros y suben un peldaño su nivel. Los Cubarsí, Lamine, Bernal, Fermín y compañía no dejan de crecer. En ese sentido, un futbolista formado en la casa que sí puede abandonar la entidad catalana es Marc Casadó.

Marc Casadó durante el entreno en la Ciutat Esportiva / FC Barcelona/Marc Graupera

El vallesano ha tenido muy poco protagonismo esta campaña, bastante menos que la anterior. Si en la primera de Flick tuvo unos primeros meses deliciosos aprovechando la baja de Frenkie, el regreso al primer plano de Marc Bernal ha eclipsado la figura de 'Casa'. Ha sido la última opción en la sala de máquinas. Y, a priori, parece complicado que siga a las órdenes de Flick porque el panorama no variará un ápice la próxima temporada.

Arabia tienta

Casadó cuenta con ofertas muy jugosas de Arabia Saudí. Ha profesado su barcelonismo y se ha cansado de afirmar que está donde su corazón quiere que esté. Tampoco es necesario que lo diga en público porque queda claro cada vez que pisa el césped. De todas formas, para el Barça un ingreso en forma de traspaso por él supondría un beneficio neto al ser un jugador formado en la casa a 'coste cero'. Y, además, tampoco se acudiría al mercado para buscar un reemplazo.

Marc Casadó atiende a SPORT hace unas semanas / DANI BARBEITO

En el club no consideran que se deban destinar recursos al centro del campo. Salga o no salga Marc. La zona está más que cubierta con Frenkie, Gavi, Bernal, Olmo, Pedri y Fermín. Y la vacante que dejaría el vallesano podría ocuparla Tommy Marqués. El barcelonés ha estado en dinámica buena parte de la temporada. Solo ha contado con nueve minutos testimoniales, pero Flick cree que puede sacarle partido y crecer a sus órdenes. Tommy es un futbolista de club, comprometido y una esponja.

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Tommy 'mira' a Frenkie

Está aprendiendo de uno de sus referentes, Frenkie de Jong, al que nos ha recordado en algunos movimientos y 'dejes' esta temporada en el filial. No ha habido todavía una comunicación oficial porque todavía debe resolverse el asunto con Marc, pero le veremos, seguro, en la pretemporada al jugador incorporado de las inferiores del Europa cuando era benjamín.