Gaspart: "Yo votaría a Laporta"

El próximo 2026 se deben celebrar unas nuevas elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Aunque la fecha aún queda un tanto lejana, ya empieza a haber movimiento con opositores como Víctor Font preparándose, mientras que Joan Laporta podría optar a la reelección.

En este sentido, el ex presidente barcelonista, Joan Gaspart, habló para el canal on line 'El 10 del Barça' y se mojó acerca de quién daría su voto si este fin de semana se celebraran los comicios.

“¿Si las elecciones fueran este sábado? Laporta en el aspecto deportivo, por descontado, lo está haciendo muy bien, en los otros aspectos, me gustarían más explicaciones. Veo que el socio está contento, aunque puedan haber temas puntuales que no les gustan o faltarían más explicación. Pero respondiendo a la preguntar, yo sí lo votaría”.

En cualquier caso, Gaspart insistió en que "es un tema que decidirán los socios y hasta el año que viene no hay elecciones. Creo que Laporta se volverá a presentar, su trabajo deportivo nadie puede decir que no se haya hecho correctamente, mientras en otros aspectos a veces el socio no entiende. Siempre he dicho que defenderé al presidente del Barça y ahora es el señor Joan Laporta”.

"Declararía non grato a Tebas"

Respecto a la postura de Javier Tebas en el caso de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, Gaspart se alineó con Laporta en su sentencia de que "nos toca luchar contra todo y contra todos". El ex dirigente barcelonista entiende que “el Barça, desde el punto de vista deportivo, está consiguiendo éxitos muy importantes, y no sé si es algo que molesta o no gusta a los que no desean lo mejor para el Barça”.

Sobre la actual judicial que debería tener el club hacia Tebas, Gaspart diferenció su posición personal a la de la institución: “En el aspecto personal, declararía non grato a alguien que no nos quiere y siempre nos persigue, pero también es el presidente de la Liga y el Barça debe valorar bien la fuerza e influencia que tiene. Podríamos estar mucho tiempo hablando de él, pero no es la primera y última vez que nos trata como nos merece”.

En la extensa entrevista, Gaspart fue crítico con Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Federación Española, y considera que "debería rectificar por decir que es admirador del Real Madrid".

También se le recordó el 'caso Figo' y no perdona la traición que sufrió cuando se marchó al Real Madrid bajo su mandato. "No lo invitaría a cenar", dijo con firmeza.