Gaspart revela que su mujer 'fichó' a Lattek para el Barça

Hansi Flick es el tercer entrenador alemán de la historia del Barça. Hennes Weisweiler (1975-76) y Udo Lattek (1981-83) fueron los técnicos germanos que precedieron al actual 'míster' blaugrana. Weisweiler tuvo un enfrentamiento con Johan Cruyff que le costó el puesto mientras que Udo Lattek no congenió con Schuster y Maradona.

Lattek dirigió el Barça durante todo el curso 1981-82 y fue destituido en febrero de 1983 cuando encaraba el tramo final de su segunda temporada.

De la etapa de Lattek como entrenador barcelonista es conocida la historia de una liga que el Barça tenía encarada y que dejó escapar en una racha desastrosa. La Real Sociedad acabó ganando por segundo año consecutivo el campeonato liguero.

Marcos, Pichi, Urbano, Maradona, Julio Alberto y Periko llegaron para reforzar el Barça de Lattek / Archivo

Su gran éxito, en cambio, fue conquistar una Recopa que ganó al Standard con la final disputada en el Camp Nou. También trascendieron sus polémicas con los cracks de la época (Schuster y Maradona) y sus métodos de preparación físicos casi militares.

Lattek llegó al Barça en verano de 1981 para sustituir a Helenio Herrera que había conquistado una Copa del Rey en su tercera etapa de 'míster' blaugrana.

El alemán había conquistado cinco Bundesligas entre el Bayern y el Borussia Moenchengladbach además de una Copa de Europa con los bávaros y una UEFA con el Gladbach.

Lattek y Simonsen mantenían una gran relación en el Barça / Archivo

Al margen de este gran historial, SPORT desvela más de cuatro décadas después, los secretos de cómo se gestó el fichaje del técnico alemán de orígen polaco.

SPORT ha contactado con el que fuera vicepresidente del Barça, que nos ha compartido todos los detalles de aquel fichaje. Joan Gaspart nos desvela quién fue el que recomendó el nombre de Udo Lattek para el banquillo blaugrana: "Fue Hennes Weiweiler con quién yo mantenía una buena relación el que nos dio el nombre de Lattek para dirigir el Barça". Weisweiler había sido entrenador del Barça en la época de Agustí Montal y entonces dirigía al New York Cosmos y convenció a Gaspart de que su compatriota era el entrenador ideal para dirigir al cuadro barcelonista.

Udo Lattek ganó una Copa de Europa con el Bayern / Archivo

Joan Gaspart se desplazó con su mujer a Colonia para reunirse con Udo Lattek para plasmar su fichaje por el Barça pero se encontró con una situación inesperada: "Lattek me explicó que no podía aceptar la oferta del Barça porque acababa de fallecer su hijo a causa de un cáncer y que sentía la necesidad de acudir cada día al cementerio. Él agradecía nuestro interés pero me manifestó que no podía aceptar ninguna oferta en ese momento".

Joan Gaspart quedó impactado por lo que le contó Lattek y entendió que había que volver a Barcelona para buscar otra opción. Antes de ello, su mujer Marita Bueno pidió hablar a solas con Udo Lattek. Pasaron unos minutos y cuando Gaspart pudo volver a hablar con Udo este dio el sí a la oferta del Barça.

Joan Gaspart y su esposa Marita Bueno / José Luis Paredes

Aunque parezca extraño Gaspart no preguntó a su mujer el contenido de aquella conversación: "Nunca he querido preguntarle cómo lo convenció pero la verdad es que lo hizo. A día de hoy sigo desconociendo lo que hablaron ellos dos".

Lattek con Joan Gaspart y su esposa en el año 2001 / Josep Maria Arolas

El acuerdo de palabra se plasmó en Barcelona en la firma de su contrato: "Volvimos a Barcelona y no tardamos en presentarlo como el nuevo entrenador". Desde aquel episodio Gaspart mantuvo una excelente relación con Lattek que se instaló en Sant Vicenç de Montalt (Maresme) dónde la familia Gaspart también disponía de una residencia de verano: "Udo tuvo una hija y me hizo su padrino y después de dejar el Barça siguió acudiendo a menudo a Sant Vicenç de Montalt para disfrutar de un pueblo que le encantaba".

Lattek sacó mucho rendimiento de Morán / Archivo

Gaspart nos confiesa que la destitución de Lattek un año y medio después de su fichaje no fue fácil: "Fue un momento duro a causa de la buena relación que manteníamos pero el fútbol tiene estas cosas".

Algunos jugadores de aquella época consultados por SPORT reconocen que la muerte reciente de su hijo afectó a Udo Lattek en la etapa que fue entrenador del Barça. "Se le veía triste y afectado por ello y aunque era muy profesional, la oportunidad de sentarse en el banquillo del Camp Nou le llegó en su peor momento personal".

Lattek y Schuster chocaron en el Barça / Archivo

Lattek es uno de los mejores entrenadores alemanes de la historia y un técnico que ganó en el Barça una Recopa y que dejó huella en el vestuario por su altísima exigencia en la preparación física. Su metodología típicamente germánica no ocultaba una fragilidad personal importante y una sensibilidad de una persona de buen corazón.

Cuatro portadas de Sport de la época de Uddo Lattek / Archivo Sport

Durante muchos años los culés siempre recurrían a "la liga que perdimos con Lattek" como ejemplo al que agarrarse para no tirar las campanas al vuelo y no celebrar los títulos antes de hora.

Con el paso de los años se le reconoció a Lattek la alta exigencia profesional que impuso en el vestuario del Barça y el título europeo que dejó en las vitrinas del club.

Lattek y Maradona no congeniraon en el Barça / Archivo

En el magnífico programa de David Carabén Recorda Míster (Barça TV) el entrenador alemán explicó que en su año y medio como entrenador sufrió muchas ingerencias técnicas y que él trató siempre de ser honesto y dar lo mejor de sí mismo para el Barça.

Udo Lattek falleció el 31 de enero del 2015 en Colonia a los 80 años. Han pasado diez años de su muerte pero el mundo del fútbol y el barcelonismo no deben olvidar su figura.

Lattek y Olmo se reencontraron en el 2007 en un homenaje al equipo de la Recopa del 82 / Ignasi Paredes

El Barça siempre ha sido un club de grandes entrenadores y él lo fue. Aunque le faltó tiempo para culminar su obra, siempre habrá que agradecerle a Udo Lattek su trabajo como técnico blaugrana. ¡Vielen Dank Herr Udo Lattek!