Gaspart sobre el caso Negreira: "Es mentira; el Madrid y Florentino están haciendo mucho daño al fútbol"

El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart acudió a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para declarar en relación al caso Negreira. Gaspart se personó en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona para declarar en calidad de testigo por el pago de 7,3 millones de euros que realizó el Barça al vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, durante casi dos décadas.

Joan Gaspart, que aseguró ante la juez que él no estaba al corriente de los pagos a Enríquez Negreira, muy muy contundente al abandonar la Ciudad de la Justicia. "Es mentira, y esa palabra, 'mentira', la he repetido 33 veces. Y quien te dice que has mentido es que te está llamando embustero. El Barça jamás, ni en la época que yo era vicepresidente, ni en la época en la que fui presidente, y he puesto la mano en el fuego por el señor Laporta, por el señor Bartomeu, por el señor Sandro Rosell, por todos los ejecutivos del Barça; lo he dicho con una claridad meridiana hasta que la propia jueza me ha dado la razón y me ha dicho ya lo ha dicho uestd varias veces. Pero es que lo quería repetir. Es falso de lo que se acusa al Barça, que haya cometido una ilegalidad; no es cierto. Pagar a alguien para que le diga al árbitro que pague al árbitro para que gane mi Barça es mentira; y cuando es mentira, es mentira".

Disgusto con el Real Madrid

El exvicepresidente del Barça también se refirió al papel que está teniendo el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, en esta causa. "Yo pienso que están haciendo, sin querer, mucho daño al fútbol. Pero ya no hablo del Barça, al fútbol. ¿Ustedes piensan, que todavía hay gente que se mueren de infartos en el campo por sufrir... Tú crees que todas esas personas, si supieran que el fútbol está corrompido, tendrían esos infartos. ¡Por favor!".

Joan Gaspart se refirió expresamente a la época en la qué él fue el máximo dirigente de la entidad. "Y además, les he puesto mi caso; hablan con una persona que cuando era presidente del Barça, me voy porque cien mil pañuelos me dicen que me marche porque además lo estaba haciendo mal... ¡Es de gilipollas! Porque si yo sé que se pueden ganar los partidos pagando al árbitro. hay que ser muy burro, muy tonto".

Joan Gaspart: "Le he dicho a la jueza 33 veces que el Caso Negreira es mentira" / DAVID BERNABEU

Indignado

El exdirigente barcelonista volvió a insistir en que se está criminalizando de manera injusta al club. "Es tan cruel lo que se está haciendo, no sólo con el Barça... Son inconscientes, (lo que se está haciendo) con el fútbol. Yo vengo ahora de China y me preguntan qué pasa, porque la gente no entra en detalle. Están acusando al Barça; sí, es verdad, pero están diciendo que el fútbol está corrompido, y se lo están cargando".

Cuando le preguntaron directamente si él había comprado un árbitro, Joan Gaspart reaccionó con contundencia: "Si me vuelves a ofender, te tiro la alcachofa. El Barça jamás, desde que lo fundó el señor Gamper, hasta que me muera, porque después no estaré y no podré decirlo, jamás ha cometido una ilegalidad. Y comprar un árbitro para que te favorezca es una ilegalidad. Yo no entiendo porqué quieren que la gente se crea esto y que tú dudes".

La jueza Alejandra Gil solicitó la presencia de Gaspart en el juzgado para que declare sobre su relación con Enríquez Negreira en su calidad de presidente del Barça (2000 - 2003). El ex dirigente azulgrana, que también fue vicepresidente del club entre 1978 y 2000 durante la presidencia de Josep Lluís Núñez, compareció en calidad de testigo y no como investigado ya que los presuntos delitos habrían prescrito al haberse producido hace ya más de veinte años.