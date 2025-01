Gaspart insinúa una maniobra que salvó al Athletic del descenso

La tensión entre FC Barcelona y Athletic Club ha sido una de las más prolongadas durante la historia del fútbol. Si bien es cierto que durante unos años las aguas estaban calmadas por el diferenciado momento deportivo que vivían ambos clubes, recientemente ha vuelto a revivir.

La cautelar concedida por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor ha provocado varias declaraciones provocó las quejas públicas del presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, así como de algunos futbolistas de la plantilla.

En este sentido, durante el podcast 'Sólo para culés' de 'El Chiringuito', el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart se mostró muy contundente con el club bilbaíno.

"Hace unos años el Athletic se iba a Segunda División y no se fue. Yo era el vicepresidente de la RFEF y me llevaré a la tumba lo que pasó", dijo Gaspart, aunque luego rebajó el tono, asegurando que "no pasó nada, se salvó de milagro y ganó todos los partidos de las últimas jornadas".

En el citado espacio, Joan Gaspart también sacó a relucir su barcelonismo asegurando que el presidente del Athletic "tuvo suerte de que ayer el presidente del Barça fuera Laporta, si llego a estar en el palco... Madre mía, después de lo que ha llegado a decir... Si soy yo el presidente, salimos hoy en el 'The New York Times' en portada".

También añadió lo siguiente para finalizar su intervención: "De esto no tenemos que avergonzarnos, es nuestra familia el Barça, estamos enamorados. Esto no nos lo pueden quitar, ellos no pueden estar enamorados".