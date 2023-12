Gaspart: "Florentino me dice que soy un cabrón por tenerla enmarcada"

El ex presidente del Barça asegura que le tiene mucha más manía al Real Madrid que al Espanyol "Quiero que el Madrid baje a Segunda División", asegura el empresario hotelero

Joan Gaspart, ex presidente del Barça, ha hablado claro. Lo ha hecho en el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena Ser. De Di Stefano, del Real Madrid, de la hipocresía blanca con Negreira... El mejor vicepresidente de la historia del Barça y, como él se autodenomina, el "peor presidente" de la historia del Barça no deja indiferente a nadie con sus opiniones.

"Tanto que hablan de ética en el Madrid, que nos devuelvan las Copas de Europa y las Ligas que ganaron con Di Stefano y todos quedamos en paz", arrancaba un Gaspart que no quería guardarse nada. Porque el ex presidente es de los que consideran que "la ética es de presente, pasado y futuro. Así como las cosas legales pueden prescribir, la ética no prescribe, la historia es la que es". Lo dice en relación al caso Negreira: "La ética es interpretativa, lo acepto. Pero cuidado con la ética, que hay muchos clubs que han tenido delegados ex árbitros internacionales. Yo creo que los árbitros son honestos y que ningún club de fútbol ha pagado por tener el favor de un árbitro".

Florentino Pérez y Joan Laporta, en un momento en el que las relaciones eran cordiales | EFE

Gaspart fue muy explícito en lo que a la rivalidad con el Real Madrid se refiere: "Guardo tres fotos enmarcadas. Una, la de los 100.000 pañuelos en el campo, y a su lado dos mas: la carta que me envió el Madrid declarándome 'non grato'. Florentino me dice que soy un cabrón por tenerla enmarcada. Y una tercera, cuando el Espanyol me declaró 'non grato'". Eso sí, el ex dirigente asegura que "al Madrid le tengo mucha más manía que al Espanyol, que no le tengo ninguna. Quiero que el Espanyol suba a Primera, pero deseo que el Real Madrid baje a Segunda División".