Gaspart atiza al Madrid: "El Bernabéu parece una lata de sardinas"

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, volvió a arremeter contra el Real Madrid con su particular estilo en unas declaraciones en el programa 'El 10 del Barça', donde cargó contra el nuevo Santiago Bernabéu, la reciente presentación de Xabi Alonso como técnico blanco y, cómo no, reafirmó su optimismo con el Barça de Hansi Flick.

Durante el programa, Gaspart criticó la estética del renovado estadio madridista, comparándolo sin tapujos con un envase metálico: "Cuando el Bernabéu está cerrado, parece una lata de sardinas. Herméticamente cerrado, con esa forma... la maqueta y las fotos lo muestran igual. No es un insulto, es la verdad." Pese a reconocer que el estadio es “precioso” y “maravilloso”, el expresidente culé insistió en que el nuevo Camp Nou será "mucho mejor".

Las críticas no se limitaron a lo arquitectónico. Gaspart también se refirió con ironía a la presentación de Xabi Alonso, mientras en el programa se apuntaba que se usaron imágenes con un fondo falso: "En la foto con el nuevo entrenador y el presidente Florentino, se ve el fondo del estadio... que no es el real, es un render. ¿Qué significa eso? Que no están tan orgullosos del estadio como dicen", apuntaron al presiente. Gaspart, por su parte, bromeó con que, a pesar de sus deseos personales de que a Alonso le vaya bien en lo personal, "en lo deportivo, deseo que no les funcione, igual que ellos desean lo mismo con Flick."

También aprovechó para abordar otros temas de actualidad. Sobre la ausencia del Barça en el próximo Mundial de Clubes, Gaspart afirmó: "Claro que me hubiera gustado jugarlo. Un título más es siempre importante. Pero ya que no lo jugamos, mejor que nuestros jugadores descansen para volver fuertes." El exdirectivo elogió al nuevo técnico azulgrana, Hansi Flick, asegurando que le parece bien que el alemán se tome unas vacaciones largas.

Gaspart, fiel a su estilo, también tuvo palabras para el Athletic Club y sus tensiones con el Barça, negando odio pero señalando una "manipulación de la verdad" que ha envenenado la percepción de los bilbaínos. "La afición es buena, pero está engañada. Espero que se aclare todo los antes posible y volvamos a la buena relación de siempre."