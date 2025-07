Gary Lineker: “Lamine Yamal es próximo gran jugador después de Maradona y Messi”

Gary Lineker no ha escatimado en elogios a la hora de valorar la irrupción de Lamine Yamal. El exfutbolista inglés ha concedido una entrevista en el ‘Què t’hi jugues’ de la ‘Cadena SER’ y ha asegurado que el genio de Rocafonda “es el próximo gran jugador después de Maradona y Messi”. Aunque ha asegurado también que el joven talento blaugrana necesitará “algo de suerte” para llegar al nivel de los astros argentinos, no ha titubeado en el debate por el Balón de Oro: “Se lo daría a él. Es un escogido”.

“A su edad, haciendo las cosas que hace, tal como juega… Es muy especial. Es muy bueno, puede ser uno de los grandes, pero necesita tener algo de suerte”, ha declarado Lineker un año después de poner sobre la mesa la misma cuestión, en este caso en la ‘BBC’. “No estoy diciendo que vaya a ser como Messi o Maradona, pero podría serlo. Me refiero que a lo que está haciendo a su edad no lo estaba haciendo ni Pelé, que cuando marcó un doblete en la final de la Copa del Mundo era un año mayor. Creo que es el mejor jugador que he visto con 16 años”, declaró durante la Eurocopa de Alemania, hace justo un año.

En la entrevista de este lunes en la ‘Cadena SER’, Lineker también se ha manifestado a favor de la llegada de Marcus Rashford al FC Barcelona de Hansi Flick. Según su punto de vista, el estilo del conjunto blaugrana “le puede venir muy bien porque es muy rápido y peligroso”. “Es un gran jugador. Ha tenido sus problemas en el United en los últimos años, no ha jugado mucho, pero tiene mucho talento. El problema es el Manchester United, los futbolistas que han salido de allí han jugado mejor en otros sitios”, ha analizado.

El exinternacional inglés, que jugó en el Barça entre 1986 y 1989, cree que su compatriota debería jugar en la banda izquierda, “su mejor posición”, aunque “también puede ser delantero centro”. “Espero que pueda mostrar su nivel. Ahora se juegan muchos partidos y se necesitan más que titulares, pero Marcus tiene mucha habilidad y creo que va a ser un gran fichaje por el Barça”, ha celebrado Lineker sobre su “buen amigo”.