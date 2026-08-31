Garrido, en la SER: "El mensaje de Balde es terrible"

Flick tiene clara una cosa: su apuesta para el lateral zurdo, de momento, es Xavi Espart. El técnico alemán confía plenamente en el joven futbolista y, mientras siga ofreciendo este nivel, no le preocupa apostar por un jugador tan joven para una posición de tanta responsabilidad.

El futbolista de Vilassar de Mar está haciendo méritos más que suficientes para ganarse la titularidad. Ante el Rayo Vallecano volvió a disputar los 90 minutos, algo que ya ha conseguido por tercera vez consecutiva. Antes también había sido titular ante el Elche y el Athletic Club, confirmando que Flick cuenta con él.

El lateral zurdo, ocupado

Su polivalencia también está siendo un factor importante. En la segunda parte, cuando el técnico alemán decidió dar entrada a João Cancelo, Espart abandonó el lateral y pasó a ocupar la posición de mediocentro. Una muestra más de la confianza que existe en el joven jugador.

Por su parte, Cancelo continúa acumulando minutos después de su regreso a Barcelona. El portugués va recuperando sensaciones y ritmo competitivo, aunque por el momento su presencia no está provocando que Xavi pierda protagonismo en el equipo.

La temporada es muy larga y la competencia por el lateral izquierdo promete ser feroz. El de Vilassar ha aprovechado sus oportunidades y, partido tras partido, está ganando peso en los planes de Flick. Sin embargo, todavía tendrá que mantener este nivel para consolidarse definitivamente como la primera opción.

Nada de Balde

Si alguien conoce bien la dureza de esa competencia es Alejandro Balde. El canterano continúa esperando su oportunidad desde el banquillo y, pese a haber estado con pie y medio fuera del Barça, finalmente decidió quedarse y aceptar el rol de suplente.

Balde es consciente de que su situación no es la ideal y sabe que necesita mejorar para volver a ganarse la confianza del entrenador. La única vía pasa por trabajar, competir y aprovechar cada oportunidad que tenga para recuperar terreno en la lucha por el lateral izquierdo.

Ante el Elche, además, ni siquiera fue convocado, una decisión que encendió todas las alarmas y dejó todavía más claro el escenario actual. Mientras Espart sigue creciendo y acumulando minutos, Balde deberá esperar su momento y demostrar que está preparado para recuperar su sitio en el equipo.

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Garrido, en la SER, lo dejaba claro: "El mensaje de Balde es terrible". Jaume Marcet, compañero de SPORT, elogiaba en su lugar a Espart en X: "Xavi Espart y el enésimo triunfo de La Masia. Su juego es una lección total de cómo se entiende el juego en el fútbol base blaugrana. La mejor academia del mundo no deja de generar jugadores espectaculares", afirmaba.