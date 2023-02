Garnacho se mofa del Barça en redes sociales

El argentino ha publicado: "Pasa de ronda el equipo grande" Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la publicación

Alejandro Garnacho ha querido mandar un 'recado' al FC Barcelona tras la eliminación de los azulgrana en manos del Manchester United. Los 'red devils' fueron superiores en la segunda mitad y terminaron llevándose el billete a los octavos de final de la Europa League.

Un botín que saboreó como pocos el joven extremo argentino que, tras finalizar el partido, acudió a las redes sociales para soltar un mensaje contundente.

"Pasa de ronda el equipo grande", publicó Alejandro Garnacho, acompañado de una foto suya en el duelo ante el Barça de esta noche.

Garnacho, en el duelo ante el Barça | EFE

Un mensaje provocador y que deja a todas luces lo importante que ha sido para el United eliminar al conjunto azulgrana de la Europa League.

Después del 'dardo' envenenado al club azulgrana, las redes sociales no han tardado en responderle. Unos han aprovechado para hacer más sangre contra el Barça, mientras otros no han dudado en defender la historia de la entidad blaugrana. Sea como fuere, Alejandro Garnacho no deja indiferente a nadie.