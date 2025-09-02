Garagarza: "Nos sorprendió que Joan Garcia se fuera al Barça"

El mercado de fichajes a terminado, aunque el culebrón por las llegadas y salidas de los jugadores de los distintos clubes sigue dando de lo que hablar. Uno de los movimientos más comentados fue el de la incorporación de Joan Garcia al Barça después de que estos pagaran su cláusula de rescisión al Español. Sin ir más lejos, Fran Garagarza, directivo deportivo del Espanyol, explicó en los micrófonos de DAZN como se había gestionado su salida del club blanquiazul.

"Sabíamos que era un portero con un nivel altísimo, ya hubo movimientos en el mercado anterior, con el Arsenal muy interesado, que entendíamos que no se podía dar. No era posible abrir la puerta en una cifra que no fuera la cláusula, faltaría más. Y no se dio. Al chico le dijimos 'ya llegará un momento donde se dé, ahora no puede ser'. Y efectivamente llegó ese momento" comentó Garagarza.

Sin embargo, el guipuzcoano también comentó que fue una "sorpresa que se fuera al Barça, mucha sorpresa. Se rumoreaba y, de hecho, hubo algún club de la Premier que se reunió con nosotros, con el CEO y conmigo, porque estaban dispuestos a hacer movimientos económicos de lo que es esa cláusula".

"Nos fuimos enterando más bien por los rumores de la prensa y hasta que en un momento me notificó el agente que se iba a dar la operación y que se iba a dar por el Barça. Si era así era la cláusula más el IPC, no hay otra. El jugador deposita la cláusula y con ese dinero el club ha crecido. Poco más puedo decir. No hubo llamadas, no hubo contactos, no hubo nada de nada. Cada uno actúa como entiende", añadió.

Los nuevos fichajes

El dinero de la cláusula de rescisión por Joan Garcia le ha permitido al Espanyol poder incorporar a 12 jugadores nuevos y afrontar la renovación de Javi Puado: "Pico y pala. Mantenernos nos dio la vida para lograr que él hiciera mucho para seguir con nosotros, siendo el capitán y un referente de 'La 21'. Sin mantenernos no había opción. Él puso mucho para seguir con nosotros, porque tenía muchas opciones", confesó Garagarza.

Además, agregó que "hubo un acelerón al inicio de pretemporada que permitió que los objetivos ya estuvieran en el entrenamiento. Luego hubo un parón y luego queríamos esperar, sobre todo porque había objetivos que no dependían de nosotros: Urko, Dolan, Koleosho, Pickel…".

"Con Pickel había una negociación que nos parecía exigente, frenamos para ver si eso reducía la cifra, y ha reducido de una manera importante. Urko no veía yo muchas posibilidades, pero avanzaba la pretemporada y cuando empezó LaLiga, nos saltó una alarma de que podía haber opciones. Yo no me lo esperaba y era un objetivo muy claro. Luego se han dado una serie de situaciones donde hemos estado valorando algún jugador extranjero que yo no me sentía cómodo con sus clubes, en la transparencia y en la claridad de la operación", concluyó el director deportivo del Espanyol.