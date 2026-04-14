¿Cuándo ganó la última Champions el Barça?

Han pasado más de diez años desde aquella noche mágica en Berlín, cuando el FC Barcelona levantó su quinta y última Champions League. Era el 6 de junio de 2015, pero parece que ha pasado una vida. Aquel equipo, dirigido por Luis Enrique y liderado por el tridente Messi-Suárez-Neymar, firmó una de las finales más memorables de la historia reciente del fútbol europeo al imponerse por 3-1 a la Juventus.

Aquella victoria cerraba el segundo triplete de la historia del club —Liga, Copa y Champions— y confirmaba a ese Barça como una de las escuadras más dominantes de todos los tiempos.

La ruta hacia la gloria no fue sencilla, pero sí brillante. En octavos de final, el Barça eliminó con autoridad al Manchester City. En cuartos, ofreció una lección de fútbol ante el PSG. En semifinales, ejecutó una obra maestra táctica y emocional contra el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Y en la final, doblegó a una Juventus combativa que alineaba a Buffon, Pirlo, Pogba y Tévez. Rakitic abrió el marcador a los 4 minutos, Morata empató en el segundo tiempo, pero Luis Suárez y Neymar sentenciaron con dos zarpazos letales.

Ese 2015 fue la cima de una generación. Xavi, que jugó sus últimos minutos como azulgrana aquella noche, se despidió por la puerta grande. Iniesta fue elegido MVP de la final. Busquets y Piqué alcanzaron un nivel estelar. Y Messi, aunque no marcó en la final, dejó su huella con una Champions sublime, con goles, asistencias y esa jugada imposible ante Boateng en las semifinales.

Desde entonces, el Barça ha vivido una travesía por el desierto europeo. Eliminaciones dolorosas, remontadas sufridas (Roma, Liverpool, PSG) y una gestión complicada en los despachos han alejado al club del olimpo continental. La última Champions se ha convertido, con el paso de los años, en un recuerdo dorado y doloroso. Porque no solo fue un título: fue el final de una era.

Ese Barça de 2015 fue el último gran equipo que combinó el legado del tiki-taka con la verticalidad y la pegada de su nueva delantera sudamericana. Luis Enrique supo reconvertir el estilo sin traicionarlo, y el resultado fue una máquina casi perfecta que conquistó Europa con autoridad.

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Hoy, más de década después, la generación de jóvenes liderada por Lamine Yamal, Pedri, Gavi o Araújo sueña con devolver al Barça a una final de Champions pese a la última y cruel eliminación en cuartos ante el Atlético de Madrid. Pero mientras tanto, Berlín 2015 sigue siendo el último grito de un gigante que dominó el mundo. La última gran noche en la que el Barça tocó el cielo.