El gran reto del Barça en Sevilla

Tras la dolorosa derrota del pasado miércoles en la Champions en Montjuïc ante el PSG, el Barça vuelve este domingo a la Liga con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla y marcharse líder al parón de selecciones. Para ello, deberá derrotar al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán tras la victoria del Real Madrid ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Han dormido este sábado los blancos líderes, pero los de Hansi Flick buscarán volver a serlo sumando la séptima victoria en la Liga desde el inicio de una competición en la que solo han cedido un empate, ante el Rayo en Vallecas.

El Barça, de todos modos, no lo tendrá nada fácil, pues son numerosas las bajas que acumula. A las de larga duración de Ter Stegen y Gavi, se unieron las de Fermín, Raphinha y Joan Garcia, tres jugadores que volverán tras el parón de selecciones. Pero es que en el Pizjuán tampoco estará Lamine Yamal. El genio de Rocafonda, tras volver con una pubalgia del anterior parón de selecciones y perderse cuatro partidos con el Barça, reapareció el pasado fin de semana para decidir el duelo ante la Real Sociedad y jugó los 90 minutos contra el PSG. Acabó el partido de Champions con molestias en el pubis y estará de baja entre dos y tres semanas, siendo el objetivo del club que llegue al cien por cien al clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. A tantas bajas, se une el cansancio acumulado en el partido ante el PSG, encuentro que fue de gran exigencia física y que provocó que jugadores importantes acabasen exhaustos. Bajas y cansancio pueden provocar cambios en el once.

El Pizjuán

Es además un rival incómodo el Sevilla de Matías Almeyda, aunque bien es cierto que está siendo más peligroso como visitante que en el Sánchez Pizjuán. Ha tenido y tiene muchos problemas económicos el club de Nervión, pero ha podido armar un buen bloque el argentino, con un estilo de juego semejante al de Marcelo Bielsa, con duelos individuales y exigiendo mucho al rival en el aspecto físico y en el uno contra uno. Le ha valido para estar en la parte media de la tabla, aunque bien es cierto que las tres victorias que lleva las ha logrado lejos de casa. En el Sánchez Pizjuán, ha disputado tres partidos, con dos derrotas ante Getafe y Villarreal y un empate contra el Elche.

Al Barça, además, se le ha dado bien el estadio sevillista en los últimos años. No pierde en Liga desde octubre de 2015, cuando el equipo que dirigía Luis Enrique cayó 2-1. Ninguna derrota en las últimas nueve visitas en Liga, con tres victorias en los tres últimos partidos. La pasada temporada, con Flick ya en el banquillo, los azulgrana golearon (1-4) en una gran segunda parte jugada durante muchos minutos con un hombre menos por expulsión de Fermín.

Esta temporada, la victoria es importante para irse líder al nuevo parón de selecciones.