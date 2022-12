"Ganar la Liga nos daría estabilidad; es el objetivo"

Xavi ha dado un repaso amplio a todos los temas de actualidad, a un Ansu que tiene que ser clave, a Dembélé, al derbi, al futuro... "Le dije a Mateu que no tocáramos mucho, que estoy contento con la familia, grupo fantástico"

Tras casi un mes y medio sin competir de forma oficial, el FC Barcelona regresará a la acción el próximo 31 de diciembre en el derbi ante el Espanyol. Xavi está recuperando efectivos después de que la Ciutat Esportiva Joan Gamper haya sido un 'solar' las últimas semanas ante la desbandada mundialista.

El técnico de Terrassa ha atendido a Barça TV en una larga entrevista en la que ha tocado muchos temas de actualidad. Vamos a desgranar punto por punto lo que ha dejado de sí por bloques la extensa charla.

¿Cómo ha ido el parón?

"Por un lado sigo estando ilusionando y motivado. Creo que el parón nos ha ido muy bien para descansar. Hemos estado 3-4 meses a tope. El Mundial nos ha ido bien a todos. Van volviendo jugadores. Son dos temporadas en una. Ahora hacemos pretemporada para afrontar todo lo que viene".

En clave Mundial:

"He visto casi todos los partidos. Mundial muy igualado, con equipos bastante resultadistas, pocos equipos que tengan una propuesta ofensiva. Más defensiva y especular. Excepción de España o Brasil. El resto esperar el error. Muy igualado, sorpresa de Marruecos. Veo un futbol igualado en todos lados. Te diría un Mundial muy resultadista".

"17 más Abde 18 han ido al Mundial de los nuestros. Nos ha ido bien a todos. Teníamos lesionados de larga duración como Ronald o Sergi Roberto. El 31 estaremos todos al 100%. Nos esperan seis meses a tope y necesitamos a todos OK".

La vuelta a la competición:

"Estamos en un buen momento, con salud futbolística. La plantilla ha mejorado mucho, tenemos mucha ilusión. Fue una pena la eliminación de Champions, pero hay que tener fe y seguir luchando. Tenemos una plantilla para lucha por títulos, es el objetivo de esta temporada. Creo que podemos, soy optimista. Hemos hecho un gran esfuerzo, con las famosas palancas, una muy buena familia en el vestuario".

Caer en Champions:

"Creo que tenemos que ser autocríticos. Futbolísticamente nos ha afectado lo de la Champions, era el momento de matar el partido y no pudimos. A nivel futbolístico hay que hacer autocríticos, tendríamos que haber pasado de fase de grupos".

"Diría que en Champions nos ha faltado madurez. En el momento justo ser más efectivos. Ante el Bayern fuimos muy superiores en la primera parte y nos mataron.- Ante el Inter en casa también, tuvimos ocasiones. Incluso los últimos minutos en Milan teníamos que empatar o ganar.- Es error nuestro por falta de madurez y efectividad".

Títulos y objetivos:

"Somos líderes de una Liga de mucho nivel, ante un gran Madrid. La Liga nos daría estabilidad ganarla como club y proyecto. Un punto prioritario la liga. Nos hace ilusión la Supercopa en enero, la Copa, la Europa League, que es una competición europea que el club no tiene. Objetivo seguir líderes. No hay que bajar del carro de ser líderes. Fue importante llegar arriba en el parón. Tenemos partidos exigentes, el derbi, Calderón, sin Robert por sanción. Es importante no perder ese ritmo".

"Si ganamos la Liga, sería una buena temporada. Ganando la Supercopa nos quedaremos cortos. Tengo ilusión, nos daría estabilidad".

Jugar la Europa League:

"La Europa League la afrontamos con ilusión. No me gusta no oír la música de la Champions, pero es lo que toca. Quizás hay que tocar un poco más de fondo para crecer. No nos gusta, nos da rabia. Es una gran decepción. El día que ya estábamos eliminados salimos como zombies ante el Bayern. Nos da rabia estar en una competición que no queremos jugar. Pues si llegamos a semis y a una hipotética final..."

"Firmamos ahora mismo Liga y Europa League. Hay que aspirar a todo. Lo dije el día del Gamper. Por el esfuerzo del club, soy consciente. Creo que hay equipo y plantilla muy fuerte. Generación joven buena, Lewandowski salto de calidad. La presión es para mí y me gusta".

Entrenar a amigos:

"Creo que es una ventaja. La gente dice que tener amistad no es bueno, pero para mi es bueno conocer al jugador, saber de que pie calza, si necesita cariño. Los entrenadores somos gestores de club. Es clave conocer a Alba, Busquets, Ter Stegen, Roberto. Creo que hemos hecho piña. Intento ser honesto y honrado. Muchos se enfadan cuando no juegan, acepto una mala cara pero no mala actitud. Es innegociable. Estar en el Barça es una trituradora de personas. Trabajaré para que funcione y si no me marcharé a casa. Nos dejaremos la piel y le daremos la vuelta".

Fichajes en enero:

"Le dije a Mateu que no tocáramos mucho, que estoy contento con la familia, grupo fantástico. No sabemos si podremos incorporar nuevos jugadores. Creo que podemos ser competitivos. Contento con los capitanes, entrenamos al 100% y se ve en el campo. Si no tocamos nada, contentísimo".

Lewandowski:

"Me ha sorprendido la persona. Todos lo queríamos, pero me ha sorprendido la humildad pese a ser un crack mundial. Llevar el peso de un equipo, siendo el Barça el club más complejo. Cómo ayuda, la personalidad que tiene. Es espectacular. Nos ha caído del cielo y es un líder que el equipo necesitaba. En primer lugar es muy injusta la sanción. Es una interpretación de tocarte una parte del cuerpo. Nos me quejaré que aun me sancionarán. Tenemos alternativas por suerte, muchos puntas, Ferran, Ansu, Raphinha, Ousmane, Memphis. Tenemos donde elegir. Esperamos que no se note su baja".

Dembélé:

"Creo que es el mejor del mundo en su posición. Marca diferencias en cada partido o cada dos. El otro día vi las estadísticas, es un jugador especial, no hay. Y más como queremos jugar nosotros. Lo hemos intentado ordenar. Que esta toma de decisiones la tenga siempre correcta. No siempre lo conseguimos porque va a 200 por hora. Es muy importante y lo quiero mucho. Es extraordinario y confío en él, no me ha engañado nunca. Que no quería ir a otro club y aquí lo tenemos".

Ansu Fati:

"Ansu está muy bien y por eso ha ido al Mundial. Luis no regala nada y lo ha visto bien. Ha jugado asiduamente con nosotros, tiene que ser más importante. Ha sido titular, suplente. Gavi tiene 18 años. Quizás les pedimos demasiado. Que ellos se sientan a gusto".

"Me puse muy contento por Ansu. Creo que a partir de ahora será más importante para nosotros. Hemos querido hacer un proceso más progresivo. Tiene que ser importante. Trabaja bien, tiene actitud. Estos seis meses tiene que ser clave".

Ser entrenador del Barça-balance:

"Siempre digo que es una montaña rusa de emociones. Intento aislarme con la familia y amigos. Cuando vas a dejar los niños al cole y te dice: “espabilad”. Tienes que ser muy equilibrado emocionalmente. El balance es que ganar o perdamos tenemos una identidad y la gente lo ve. La gente no ha perdido la ilusión. La hemos generado y sigue intacta. Ver el Camp Nou lleno, cómo está la gente. El balance es positivo dentro de que no hemos ganado ningún título".

"Los entrenadores estamos condicionados mucho por los resultados. Como Luis Enrique, que por una tanda de penaltis quizás está fuera. Lo del Camp Nou es un espectáculo. Después de caer ante el Bayern, ver que la gente se quedaba a aplaudir era brutal. Como entrenador, ganes o pierdas quiero que los culés marchen satisfechos. Esta es nuestra esencia".

Derbi vs. Espanyol:

"Está bien volver con un derbi, el jugador se mete y se motiva por si solo, en casa, ante nuestra gente. Hay que demostrar que nos preparemos bien y volver con la misma mentalidad".