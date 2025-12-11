"Si ganamos al Barça, tendremos un festival aquí"

El FC Barcelona ya conoce su rival en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, primera eliminatoria en la que jugarán los azulgranas al haberse saltado las dos primeras por ser uno de los equipos que disputará la Supercopa de España en enero.

Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que es un club de Primera Federación, el Club Deportivo Guadalajara, rival agraciado en el sorteo, celebró por todo lo alto su emparejamiento contra el Barça, y su técnico ya ha realizado declaraciones al respecto.

Pere Martí, entrenador del Guadalajara / Cadena SER

Las palabras del técnico

El entrenador del rival culer, Pere Martí, ve al equipo bien y "con un chute de energía" para afrontar el partido de Copa del Rey contra el Barcelona el martes, rodeado de gran expectación entre los aficionados, lo que se traduce en largas colas para conseguir entrada delante de las taquillas.

"Los veo muy bien, creo que ha sido un chute de energía muy grande, y mi misión es intentar que estemos centrados en lo primero que nos viene que es el Madrid", ha afirmado Martí este jueves en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Castilla del sábado.

Lastimosamente para él, se perderá el encuentro en el banquillo al estar sancionado, pero, aun así, entiende la gran expectación que ha levantado el enfrentamiento, ya que es la primera vez que un equipo grande visita la ciudad en los 78 años de historia del club.

Pese a la diferencia de magnitud de los dos conjuntos implicados, reconoce que el propósito es ganar tanto el partido de Liga como el de Copa del Rey, y ha aventurado lo que sería ganar al Barça, "tenemos aquí un festival", explica sobre la posibilidad de dar el 'campanazo'.

En cuanto a la plantilla de cara a los dos encuentros, Pere Martí tiene en duda a Ablanque, en proceso gripal, y a David Amigo, aunque espera recuperar a Jorge después de la expulsión.

La gestión de los espectadores

El club ha informado de que este jueves los abonados de grada general y no numerada pueden comprar su entrada de manera online o en taquilla, en horario de mañana y tarde, mientras que los abonados de Pablo Ramos y Tribuna deberán realizar su gestión en taquilla de manera presencial porque sus localidades son numeradas.

Estadio Pedro Escartín, campo del Guadalajara / Estadios de Fútbol

Asimismo, ha pedido paciencia y disculpas por las molestias, pero ha recordado que se trata de un club modesto, con tan solo dos empleados en las oficinas a los que están apoyando para poder organizar una cita tan importante en tiempo récord.

A estas horas, cuentan con 4.700 abonados, tras los mil nuevos de esta semana, que tienen garantizada la entrada y trabajan en poder poner gradas supletorias para ampliar aforo para los no abonados.