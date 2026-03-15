¿Quién ha ganado las elecciones del Barça según el sondeo de 3cat?

El primer sondeo de la televisión pública catalana situó a Joan Laporta como el ganador de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Los datos que publicó '3cat' tras el cierre de los puntos de votación reflejaron una ventaja clara para el candidato respecto a su rival Víctor Font. Estas estimaciones se basaron en las encuestas realizadas a pie de urna durante toda la jornada electoral en las instalaciones del club.

La participación de los socios se mantuvo en niveles elevados desde la apertura de las mesas en el Spotify Camp Nou. El proceso electoral transcurrió con total normalidad y los votantes ejercieron su derecho de manera constante a lo largo del día. Esta afluencia masiva otorgó una base sólida a las estimaciones iniciales que presentaron los medios de comunicación al finalizar la jornada.

Joan Laporta alcanzó una proporción de votos que superó con creces el doble de los apoyos recibidos por Víctor Font en el sondeo de 3cat. El candidato ganador registró un 66,6% de las preferencias frente al 30,9% de su rival directo, estableciendo una brecha estadística de más de treinta y cinco puntos entre ambas opciones.

El socio eligió en las urnas

Los resultados del sondeo indicaron que la propuesta de Joan Laporta fue la más valorada por los socios que acudieron presencialmente a votar. Los equipos de campaña de las diferentes candidaturas siguieron el avance de estos datos con atención desde sus respectivas sedes. Mientras tanto, el club inició los preparativos para el escrutinio oficial de las papeletas que los socios depositaron en las urnas.

La jornada electoral concluyó sin incidentes reseñables y bajo un ambiente de civismo entre todos los asistentes. Los socios del Barcelona demostraron su compromiso con la institución en una cita marcada por la tranquilidad en los accesos al estadio pese al gran volumen de gente. Tras la difusión de las primeras encuestas, el interés informativo se desplazó rápidamente hacia el desarrollo del recuento definitivo.

Inicio del recuento oficial

El foco de atención se trasladó al centro de datos una vez finalizado el tiempo de votación. En ese espacio se procesaron los votos con el objetivo de ratificar la tendencia que marcó la televisión pública catalana. El recuento permitió avanzar hacia el conocimiento de la composición final de la nueva junta directiva que gestionará la entidad azulgrana.

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El proceso de escrutinio oficial sirvió para confirmar los datos extraídos de las encuestas a pie de urna. El club trabajó en la validación de cada sufragio para dar oficialidad a los resultados que el sondeo de 3cat adelantó al cierre de las mesas.