ENCUESTA SPORT

¿Quién ha ganado el debate electoral sobre las elecciones del Barça 2026? Vota en la encuesta de SPORT

Los dos candidatos protagonizaron un tenso debate televisivo en TV3, donde pusieron sobre la mesa sus visiones sobre el futuro del FC Barcelona

Laporta o Font: ¿Quién ha ganado el debate electoral?

Laporta o Font: ¿Quién ha ganado el debate electoral? / SPORT

SPORT.es

SPORT.es

El debate electoral final entre Joan Laporta y Víctor Font en TV3 ha cerrado uno de los momentos clave de la campaña de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona de 2026.

A tres días de que los socios acudan a las urnas, ambos candidatos han defendido sus proyectos en un tenso cara a cara marcado por los reproches sobre la gestión del club, el modelo económico y deportivo de la entidad.

Ahora la pregunta es clara: ¿quién ha ganado el último debate electoral?

Laporta ha apostado por la continuidad del proyecto actual, defendiendo la recuperación económica del club y la estabilidad del modelo deportivo. Font, por su parte, ha insistido en la necesidad de un cambio estructural en la gestión del Barça y ha presentado su propuesta para transformar la organización deportiva y la gobernanza del club.

En SPORT queremos conocer la opinión de los lectores. Participa en nuestra encuesta y vota quién crees que ha salido vencedor del cara a cara final entre Laporta y Font.

