¿Quién ha ganado el debate electoral sobre las elecciones del Barça 2026? Vota en la encuesta de SPORT

El debate electoral final entre Joan Laporta y Víctor Font en TV3 ha cerrado uno de los momentos clave de la campaña de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona de 2026.

A tres días de que los socios acudan a las urnas, ambos candidatos han defendido sus proyectos en un tenso cara a cara marcado por los reproches sobre la gestión del club, el modelo económico y deportivo de la entidad.

Ahora la pregunta es clara: ¿quién ha ganado el último debate electoral?

Laporta ha apostado por la continuidad del proyecto actual, defendiendo la recuperación económica del club y la estabilidad del modelo deportivo. Font, por su parte, ha insistido en la necesidad de un cambio estructural en la gestión del Barça y ha presentado su propuesta para transformar la organización deportiva y la gobernanza del club.

En SPORT queremos conocer la opinión de los lectores. Participa en nuestra encuesta y vota quién crees que ha salido vencedor del cara a cara final entre Laporta y Font.