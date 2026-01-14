El Barça también gana al Real Madrid en las audiencias

La situación por la que trascurren actualmente los dos grandes clubes de LaLiga, FC Barcelona y Real Madrid, es totalmente dispar. Mientras los catalanes disfrutan de su éxito reciente con la consecución de la Supercopa de España, los blancos acaban de destituir a Xabi Alonso tras perder, precisamente, ante su máximo rival. Además, los azulgranas también han ganado la liga de las audiencias en esta primera vuelta, pues es el equipo más seguido por televisión, con 1,658 millones de espectadores de media respecto a los 1,656 de los madridistas, una ventaja mínima de 2.000 telespectadores.

Detrás de los dos trasatlánticos se encuentra el Atlético de Madrid, aunque a una distancia sideral, con 965.000 aficionados de media, según datos de 'Barlovento Comunicación'. El top 5 lo cierran otros dos clubes de renombre, como son el Real Betis, con 743.000, y Athletic Club, con 665.000, mientras que el Valencia, en descenso en LaLiga, ocupa el sexto lugar con 661.000 espectadores.

En el flanco opuesto, con menor audiencia media en estos primeros 19 partidos de liga, se sitúan Alavés, Levante y Mallorca. Los babazorros, con 538.000 espectadores, son el decimooctavo equipo menos seguido de la competición doméstica. Los granotas, con 520.000, ocupan la penúltima plaza, aunque con un choque menos, pues todavía tienen que jugar contra el Villarreal el encuentro suspendido por las fuertes lluvias en Valencia. En el último lugar se encuentra el cuadro bermellón, con 505.000 espectadores de media.

Asimismo, se ha publicado la clasificación de audiencia acumulada de cada club de LaLiga, es decir, la cantidad de usuarios únicos que han visto en algún momento un partido. El Barça también domina esta lista con 7,8 millones de espectadores, por los 7,6 del Real Madrid. El Rayo Vallecano, con 4,6, sorprende en la quinta posición, por delante de Sevilla, Athletic o Valencia, conjuntos con una mayor base de aficionados.

Por otro lado, los encuentros más seguidos en lo que llevamos de competición involucran a los dos grandes. El clásico, el partido más seguido del planeta, reunió a prácticamente tres millones de espectadores únicos, concretamente a 2,9. Le siguen el Barça-Atlético, con 2,3, el Deportivo Alavés-Real Madrid, con 2,1, y el Elche-Real Madrid, con 2,05 millones de usuarios únicos.