El Gamper rozará el lleno en su regreso al Spotify Camp Nou

El Spotify Camp Nou se prepara para volver a vivir un Trofeu Joan Gamper. El Barça se enfrentará este miércoles al Al-Ahly a partir de las 20.00 horas en la 61.ª edición del torneo. Esta supondrá el regreso del tradicional partido de presentación al Camp Nou, después que las últimas tres ediciones se disputaran en el Estadi Olímpic Lluís Companys y el Estadi Johan Cruyff.

La expectación por la primera cita del curso ante la afición blaugrana es máxima y las cifras de venta de entradas apuntan a una gran entrada. El club espera que el Gamper pueda rozar el lleno dentro del aforo disponible actualmente, situado en torno a los 60.000 espectadores. Las previsiones de la entidad estiman que entre 50.000 y 55.000 personas acudirán al estreno del Barça ante su afición.

La cita tendrá además un aliciente especial para el barcelonismo. Antes del encuentro ante el conjunto egipcio se llevará a cabo la presentación oficial de la plantilla de Hansi Flick, por lo que los aficionados podrán conocer de cerca a las nuevas incorporaciones del equipo y volver a ver a sus futbolistas en el renovado Spotify Camp Nou.

Adeyemi y Gordon posan junto al Trofeo Joan Gamper / FC BARCELONA

Las puertas abrirán dos horas antes

Ante la previsión de una gran afluencia, el Barça ha preparado un dispositivo especial para facilitar tanto la llegada como la salida de los aficionados. Las puertas del Spotify Camp Nou abrirán a las 18.00 horas, dos horas antes del inicio del partido, y el club recomienda llegar con suficiente antelación.

El Barça también aconseja priorizar los desplazamientos a pie y en transporte público, ya que no se podrá acceder al recinto con vehículo privado. Los accesos peatonales habilitados serán los D-E-F-I-K-L-M-Q-V-W, desde la avenida Joan XXIII, la travesera de les Corts y la calle Arístides Maillol. Para las personas usuarias de silla de ruedas estarán disponibles los accesos V (puerta 22) y F (puerta 4).

Entradas nominales y objetos prohibidos

Los aficionados que hayan comprado una localidad deben haber completado la nominalidad antes de las 20.00 horas de este martes, 24 horas antes del inicio del encuentro. En caso contrario, la entrada no será enviada y no se podrá acceder al campo. El club recomienda llevar preparada tanto la entrada como el documento de identificación para reducir los tiempos de espera y recuerda que podrá comprobar la titularidad de los asistentes.

Además, no habrá consignas habilitadas en el Spotify Camp Nou. No estará permitido acceder al recinto con ordenadores portátiles, baterías externas ni carritos para bebés, por lo que el Barça recomienda acudir al estadio teniendo estas restricciones en cuenta.