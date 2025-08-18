Galones para Pau Cubarsí

Pau Cubarsí tiene madera de líder. No es de estridencias, ni cuenta con experiencia que da la veteranía. Es más bien de hablar poco, pero suele dar con la tecla cuando abre la boca. Discreto y conciso. A sus 18 años, las circunstancias le han llevado a tomar el relevo de Iñigo Martínez y a dar un paso adelante para convertirse en el referente defensivo del equipo azulgrana. Su fiabilidad y lectura del juego están por encima de la edad y de otras circunstancias.

El Barça todavía no se ha medido a rivales que puedan ser baremo del nivel defensivo del conjunto azulgrana, ya sin un Iñigo que asumía mucho peso específico y misiones, como el de tirar la línea, imprescindibles en el sistema del técnico alemán. El Como, pese a las inversiones y ser un equipo revelación en Italia, fue barrido en el Trofeu Joan Gamper, mientras el Mallorca sufrió las 'diabluras' de Lamine Yamal y se quedó muchos minutos con nueve por las expulsiones de Muriqi y Manu Morlanes.

Pero lo cierto es que ya son tres partidos consecutivos sin encajar gol (Daegu, Como y Mallorca) y se está percibiendo una seguridad defensiva adaptada también al hecho de no jugar con la zaga tan adelantada, como desveló el propio Pau Cubarsí en un par de entrevistas. Es en este hábitat que debe ir creciendo la pareja que forma el de Estanyol junto a un Ronald Araujo de cualidades muy distintas a las del canterano.

Heredero del '5' de Iñigo

El uruguayo es un líder en el vestuario y, de facto por la lesión de Ter Stegen, el capitán de la plantilla azulgrana. Pero sobre el terreno de juego mandan las capacidades futbolísticas de Pau Cubarsí. Es cierto que después de una irrupción espectacular, después de que pareciera que llevara jugando años al futbol de más alto nivel, tuvo un pequeño bajón a final de la temporada pasada y la actual no la empezó a un altísimo nivel. Pero en los últimos partidos ya vislumbra la versión de Cubarsí que tanto impresionó y enamoró.

Y con el añadido de haber tenido que modificar su demarcación en el eje de la zaga. Con Iñigo Martínez no había problema al ser zurdo el actual jugador del Al-Nassr. Pero Araujo es diestro, como Cubarsí, y Hansi Flick se siente más seguro si el 'sacrificado' es el canterano. Su inteligencia táctica le permite sacar el balón controlado y fijar al rival desde el perfil zurdo de la defensa.

En los 69 minutos que estuvo sobre el verde de Son Moix, Pau Cubarsí ejerció de Mariscal y formó un sólido tándem junto a un Ronald Araujo 'flotado' en la creación por el conjunto balear, pero firme en defensa. El gerundense ganó dos de tres duelos aéreos y tuvo una altísima precisión en el pase del 92 por ciento (el de Araujo fue inferior, del 81%) tras acertar en 48 de 52 entregas a sus compañeros,

El paso adelante de Pau Cubarsí se tiene que certificar en los próximos encuentros, y sobre todo, cuando la exigencia vaya en aumento. 'Cuba' acepta el reto, Flick puede estar tranquilo con el heredero del '5' de Iñigo Martínez.